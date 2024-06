El centro de salud de Agolada cumple 13 años cuesta abajo

Desde hace un par de semanas, el pediatra que acude cada martes al centro de salud de Agolada, si no tiene que cubrir bajas o vacaciones en Lalín, debe pasar consulta no en su despacho, sino en el de Enfermería. La culpa la tiene un tabique de azulejos que amenaza con desmoronarse. De hecho ayer, esta redactora y su compañero fotógrafo vimos cómo varias piezas se caían al suelo cuando un trabajador del centro lo tocó para demostrarnos que no estaba pegado a la pared. Pero este tabique, pegado justo a la camilla para pacientes, no es el único problema del centro de salud: las piletas en las que pueden lavarse las manos los dos médicos del centro están sueltas, desde hace tiempo, de los muebles que las sujetan.

Una pila de agua rota, en una de las consultas de los médicos. / Bernabé/Javier Lalín

Tampoco faltan las humedades, que ya estaban presentes en un informe de 2011 que redactaron delegados de Prevención de Riesgos Laborales y que hicieron llegar al Concello, entonces gobernado por el PP con Ramiro Varela al frente. Este año, el invierno especialmente lluvioso obligó al personal a colocar plásticos en el suelo del almacén, para evitar que se deteriorase el material. Habría, también, que eliminar las rejas de las ventanas, aunque en algunas de ellas como en la consulta de pediatría o en una de los médicos de cabecera se cortaron algunos barrotes, para facilitar una evacuación urgente en caso de incendio y de que falle la puerta eléctrica. Sí hubo algunos avances en estos 13 años: se arregló el cableado de enfermería (que estaba debajo del fregadero) y se cambiaron varias veces las tejas para evitar filtraciones de agua al almacén, aunque en este caso no fue la solución.

Según indican desde el centro de salud, cuando accedió al gobierno el actual alcalde, Luis Calvo, en 2019, indicó que su intención era ampliar el centro de salud, con una primera planta. Semanas atrás apuntó que esa ampliación sería en la planta baja. ¿Pero es necesario una ampliación para un ayuntamiento en el que los pacientes cada vez son menos, cuando lo lógico sería transferir su titularidad al Sergas para que éste asumiese su mantenimiento?

Moción del BNG

Ese traspaso de titularidad es lo que pide el BNG en una moción que llevará al próximo pleno. Y tampoco es nada nuevo: Ramiro Varela había iniciado los trámites para esa cesión, que sí se materializó con los centros de salud de Vila de Cruces y del casco urbano de Silleda en 2017. Pero para que Sanidade asumiese esa titularidad, el Concello de Agolada tenía que acometer obras de mantenimiento para solventar, precisamente, esos problemas de humedades.

Ahora, siete años después, la situación del centro de salud es bastante peor, y la intención del ejecutivo de PAyJ no es traspasarlo, sino acometer una profunda remodelación dentro de un año, cuando tenga lista otra obra que también llevó décadas materializar: la reforma de las piscinas. ¿Creen que podrá aguantar en pie tanto tiempo resto del tabique de azulejo?

