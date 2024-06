Na canteira da tradición

Que as tradicións sobrevivan, que pasen dunha xeración á seguinte, depende de todos. Os que un día colleron o testemuño teñen, necesariamente, que preparar a aqueles chamados a tomar o relevo. É o que sucede coa música e o baile tradicional. Para recuperala e conservala, hai que traspasar o aprendido. Disto saben moito nas aulas de escola Tequexetéldere, que ao mediodía de onte amosaron sobre as táboas do Teatro Principal que a tradición ten moita canteira na Estrada.

As escolas teñen alumnos dende os 3 ata máis de 80 anos. | // BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO / Ana Cela

O tirón que ten o festival de fin de curso destas aulas estradenses fai entender que a cita chegara xa coas entradas esgotadas. Non había nin un só sitio baleiro no patio de butacas entre os familiares e amigos dos músicos e bailadores. Un cento de alumnos foron tecendo un programa con máis dunha ducia de intervencións, aínda que acoutado á hora de duración. As clases de zanfona, pandeireta, acordeón ou baile luciron nesta exhibición do aprendido ao longo do curso. Sobre o escenario, asistentes a estas escolas con idades ben distintas: dende os 3 aos máis de 80. Todos coa mesma ilusión.

Tequexetéldere abre xa o tempo de prematrícula para o vindeiro curso. Antes, a agrupación de música e baile ten outra cita próxima co público: o 29 de xuño, nunha noite de ruada na Estrada.