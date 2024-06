El PSOE lamenta que el primer peregrino del albergue de Carballedo no pudiese dormir

“Este viernes llegó un peregrino dispuesto a pernoctar en el albergue ubicado en Carballedo. Cuál fue su sorpresa cuando no pudo acceder a las instalaciones. Después de realizar varias llamadas, representantes del Ayuntamiento informaron de que el albergue aún no se encuentra operativo y que no se podía abrir”. Así comienza el relato compartido, en la jornada de ayer, por el grupo municipal del PSdeG-PSOE en el Concello de Cerdedo-Cotobade, que señaló que el primer sorprendido fue el visitante, después de que el pasado 28 de mayo el Concello anunciase en redes sociales y a través de los medios de comunicación que estaba todo listo para acoger a los primeros peregrinos, “lo que resultó ser una falacia”, exponen los socialistas.

“El peregrino procedente de Portugal tuvo que pasar la noche en el pabellón de deportes, única solución que se le ofreció, para que pudiera disponer de baños y duchas”, exponen desde este grupo. “Esta precaria solución deja en muy mal lugar al Concello de Cerdedo-Cotobade que anuncia en prensa unos servicios que atraen a usuarios y que llegan de noche, cansados y sin tiempo para buscar alternativas”, dicen.

En este contexto, la portavoz socialista, Ana Couto, aseguró que “no es la primera vez que ocurre algo similar: el balneario de los Baños del San Xusto lleva inaugurado y cerrado 5 años y las bañeras de fuera comenzaron a funcionar hace escasos meses”. “En el caso del albergue, el anuncio se realizó en plena campaña electoral para las europeas. Es una falta de responsabilidad inaugurar unas instalaciones que aún no están preparadas para su uso creando falsas expectativas para las personas usuarias”, apuntó la edil. El albergue tendría capacidad para recibir a 8 peregrinos y sería para la Vía Mariana y el Camiño de Taverneiro.