La nueva canguro dezana de las mascotas peludas

Desde hace una semana en algunos establecimientos hosteleros de Lalín se pueden ver tarjetas y carteles en los que una vecina del municipio se publicita como cuidadora de perros. Se trata de la cambadesa afincada en la capital dezana, Carmen González Serén, que después de formarse en los seminarios de la AED se ha decidido a probar con una profesión de nuevo cuño haciéndose cargo de mascotas en su vivienda de la calle C. “Paseos, guardería de día y pernocta, higiene y cuidados y trato personalizado y con amor, como si lo cuidarás tú”, son los lemas que destacan en la tarjeta de presentación de Carmen mientras espera por una clientela potencial en Lalín.

Tras finalizar un curso organizado por la patronal dezana donde le preguntaron qué era lo que mejor se le da, Carmen González contestó sinceramente diciendo que lo que más le gustaría era poder cuidar niños o cuidar perros. “Lo de los niños era un poquito complicado pero los perros sin ningún problema. Me dijeron que íbamos a hacer tarjetas y carteles para ponerlo en práctica y así fue”, recuerda. En el café Oasis, la cafetería O Asubío y en la cafetería A Estación no son pocos los que reparan en la oferta de esta canguro que, aunque pueda parecer una pionera en la profesión, ella misma indica que “pienso que ya hay una chica en Lalín que también se dedica a esto”.

Un perro con historia

Carmen se acerca hasta la delegación de FARO en compañía de un amigo inseparable. Su perro “Chito” tiene una historia particular porque hace dos años que vive con ella y su pareja después de aparecer abandonado y sin chip en casa de la cuñada de Carmen en Chares (Cercio). Y es que este pequeño yorkshire de cuatro años de edad se acomodó en el invernadero de Carmen antes de ser aceptado en el piso de Lalín tras dos meses de su llegada convenciendo a la pareja de Carmen de ser uno más en la familia. “De pequeña siempre tuve animales en casa y Chito me sigue a todas partes”, explica una mujer decidida a cumplir su sueño.

“Lo tengo bien claro. Yo quiero cuidar perros desde que una amiga mía se marchó un mes para Brasil y me dejó su perro. Congenió muy bien con Chito y paseaba con los dos sin ningún problema por las calles de Lalín”. Y en cuanto a las condiciones, Carmen aclara que “lo que yo quiero es que si me traen un perro a mi casa me digan exactamente lo que come porque es importante saber su dieta. Estoy dispuesta a cuidarlos el tiempo que haga falta incluso semanas porque yo no tengo problema ninguno. De todas formas, prefiero perros pequeños porque los grandes en un piso podrían sufrir por falta de espacio”. Otro aspecto importante es que cada dueño aporte la toalla que suele utilizar su mascota. “Nosotros en casa siempre tuvimos a cada perro con su respectiva toalla”, asegura la cuidadora.

Su tarifa es de 7 euros la hora, aunque se trata de un precio negociable. Carmen González se pone como límite un máximo de tres perros porque “si ladran eso es terrible. Hasta ahora no me pusieron ningún pero en el piso donde vivo, en la calle C pero imagínate si se les da por ladrar”. En la aldea de Cercio donde pasa los fines de semana, su cuñada tiene dos perros más de caza muy tranquilos y que podrían convivir de manera natural con las mascotas cuidadas.

