Un estilo informal que no enraíza

Su look casual no acabó de gustar. Quizás el informal, pero arreglado hubiese convencido más, pero terminó pasando de aspecto silvestre a caer en una apariencia completamente “a monte”. Sin paños calientes. El caso es que las zonas verdes y ajardinadas que salpican la Praza da Feira tienen ya sus días contados. El Concello no meterá tijera en los espacios de vegetación, sino rastrillo. Después del verano, estas áreas experimentarán un “cambio radical en su estética” actual, según anticipó el alcalde estradense, Gonzalo Louzao.

“El descontrol no gustó”, simplificó el mandatario. Estas jardineras se colocaron pensando en salpicar la nueva Praza da Feira de unas zonas ajardinadas que siguiesen la moda de incorporar a las ciudades espacios verdes de corte más silvestre, con variedades de plantas que crezcan como lo harían en cualquier campo, aunque con control. La cuestión es que esa estética informal pero arreglada supone un esfuerzo extra para los servicios de mantenimiento, siendo muy pocas las veces en que realmente estos grandes maceteros lucen como deben. Su aspecto se acerca más al de zona abandonada o descuidada.

Louzao Dono avanzó que se retirarán todas estas plantas y se colocará en estos recintos malla antihierba, con una nueva y diferente apuesta de jardinería. Será entre los meses de septiembre y octubre, momento en el que también se planea ofrecer un adecentamiento en la Carballeira da Feira, alcanzando al pavimento y retirando antiguos elementos.