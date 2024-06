Crespo, sobre su gobierno: “Somos veteranos y savia nueva; formamos un cóctel imbatible”

El alcalde de Lalín, José Crespo, compareció ayer con los ediles de su gobierno para valorar el primer año de mandato, balance que calificó de “razonablemente positivo” a consecuencia de que, a diferencia del anterior ahora dispone de un equipo “formado por veteranos y savia nueva que nos hace ser un cóctel imbatible”. Tras indicar que el PP mejoró su respaldo en las cuatro convocatorias electorales que hubo desde las municipales manifestó que su equipo nunca “pagará suficientemente” el apoyo que en cada cita con las urnas le brindan los ciudadanos.

Para la ejecución de proyectos en mente o en marcha es, para Crespo, fundamental que Xunta y Diputación estén regidas por su partido y recordó que este será el mandato en el que se materializarán o encarrilarán grandes infraestructuras o servicios iniciados en el anterior. Con la Gran Praza, el área deportiva anexa al multiusos Lalín Arena y la almendra central, que se articulará mediante un plan de tráfico, el mandatario insistió que el desarrollo de estos proyectos estará supeditado en gran medida a la llegada de recursos de la Unión Europea. “Mucha gente me pregunta cuándo va a estar la Gran Praza y les digo: pues no lo sé, lo que sí sé es que ya no hay vuelta atrás”, apostilló, en relación a la compra de los terrenos ya cerrada. La teniente de alcalde Paz Pérez, como responsable de esta delegación, ya prepara junto con sus compañeros del gobierno las intervenciones susceptibles de obtener fondos comunitarios de la convocatoria 2025-2030. Para la construcción de la plaza entre la iglesia y la Praza da Vila el alcalde baraja dos escenarios. “Me inclino más por convocar un concurso de ideas”, dijo, sin descartar el encargo del proyecto a un arquitecto de prestigio internacional. Para financiar la obra, además de concurrir a recursos europeos, confía en que Xunta y Diputación puedan echar una mano.

Con el proceso expropiatorio casi en marcha, el desarrollo de la zona deportiva próxima al multiusos, como la Gran Praza, se llevará a cabo por fases. Las pistas de atletismo son la infraestructura irrenunciable para este mandato, ya con la confirmación de que la Xunta aportará dinero. A continuación irán los campos de rugby y fútbol-7, las pistas de pádel, la piscina al aire libre y el resto de los equipamientos previstos.

La articulación de un modelo urbano pivotará, señaló el primer edil, sobre un plan de tráfico que definirá las oportunidades de unas calles céntricas que, las pendientes, se construirán mediante plataforma única. “Habrá que ir haciendo los proyectos en función de los recursos económicos que tengamos”. Sobre la ordenación del tráfico dijo que no hay vuelta atrás con la zona azul en la calle Areal porque, al margen de las críticas que haya podido suscitar esta medida, es necesaria y cuando se opta por esta solución en una rúa los vecinos la asumen y no quieren que se suprima.

El alcalde volvió a mostrar su confianza en que las aldeas corten su sangría poblacional. “Ojalá el rural se vuelva a llenar de gente otra vez, ya tenemos casi todos los servicios”, adujo, en relación a los accesos viales, traídas de aguas y saneamiento [seguirán impulsándose], recogida de basuras y la extensión de la fibra óptica que permitirán a los ciudadanos vivir y trabajar en el rural.

Por otro lado, Crespo confía en que en calidad de senador, pueda avanzarse de cara a 2025 [este año no se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado] “en las bonificaciones de la autopista” como primer paso hacia su gratuidad en el futuro.

El servicio de la basura tendrá que cubrir costes

Lalín no escapará de las directivas comunitarias que, de cara al próximo año, obligan a las administraciones municipales a repercutir al ciudadano el coste de la recogida y tratamiento de la basura. Es decir, el servicio tiene que ser equilibrado en gastos e ingresos y, como acontece en todos los casos prácticamente, ahora no lo es. Para aminorar el impacto que la gestión de la basura tiene sobre las arcas municipales se apostará por el compostaje en el rural, ampliar el número de contenedores, y en el casco ya debería haberse implantado el colector marrón o de quinta fracción. Por otra parte, el mandatario destacó una treintena de proyectos que o bien se materializaron en la recta final del mandato pasado o serán una realidad en este. La ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería, el propio Centro Integral de Saúde, “que debería ponerse en marcha pronto y como paso previo a lo que queremos, un futuro hospital de día”; la contratación de la empresa municipal de servicios energéticos; el tanque de tormentas; la organización de las parroquias en áreas; la central de biomasa en una parcela del IES Ramón María Aller; el taller mecanizado de Medio Rural en Botos, la futura base de helicópteros de extinción de incendios de la Xunta en Lalín 2000; el edificio de servicios integrados de la administración autonómica, la línea de alta tensión que anillará el municipio, el cementerio de A Romea o el de usos múltiples de la calle Manuel Rivero. En materia de infraestructuras hidráulicas el mandatario apuntó que priorizará con la Xunta el bombeo el río Deza en Vilatuxe, sin renunciar a la nueva depuradora para que sustituirá a la existente en As Cavirtas. También citó eventos deportivos o sociales que dinamizan la economía del municipio. Las Aldeas de Nadal seguirán potenciándose.