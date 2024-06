A xornalista estradense Tereixa Constenla presenta no MOME o seu segundo libro

A xornalista estradense Tereixa Constenla, natural da parroquia de Arca, presentou a última hora da tarde de onte o que é o seu segundo libro, Abril é un país, centrado na Revolución dos Caraveis. A obra reflexiona sobre o 50 aniversario dos feitos acontecidos aquel 25 de abril de 1974 en Portugal, amosando historias e heroicidades descoñecidas por moitos. A autora estivo acompañada no acto de presentación pola cantante Uxía Senlle, entre outros.

Tereixa Constenla escribe este novo libro logo de teren chegado a Lisboa no ano 2021 como correspondente de El País. Recoñece que, como galega, tiña una memoria idealizada, aínda que superficial, sobre a revolución portuguesa. Pero ao pouco de chegar á capital lusa morreu Otelo Saraiva de Carvalho, o deseñador do plan operativo do golpe. A xornalista, movida pola curiosidade a admiración, decatouse dos episodios y personaxes abraiantes que protagonizaron aquel día. Arribou así unha obra que chega logo de que en 2021 Constenla presentase Cuaderno de Urgencias, unha peza autobiográfica de mor e dó, escrita tras o falecemento da súa parella, o tamén xornalista Álex Bolaños.