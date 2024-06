Sobresaliente en la ABAU: 231 de 241

“Tenía claro que quería hacer Ingeniería Informática y ahora, con la nota, me planteo hacer un doble grado con Matemáticas”, indica Mateo Rozas, cuyo 13,269 de nota final le sobra para elegir cualquiera opción. “Lo voy a pensar, pero informática seguro”, afirma el futuro estudiante de la Universidade de Santiago de Compostela. Opina que los exámenes de las materias generales fueron más fáciles que otros años, “y también en el de mates, pero los de física y química, mucho más difíciles”. Su buen expediente le hacía pensar que se llevaría una de las tres matrículas del IES Laxeiro, pero no fue así: “No solo me sorprendí yo; se sorprendió todo el mundo”, asegura el joven lalinense, agradecido a “la gran mayoría de los profesores, que me han ayudado mucho”.