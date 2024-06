Seijas critica que Calvo presuma de gestionar el plan de estabilización del personal

El PP de Agolada lamenta que el alcalde, Luis Calvo, “utilice a las trabajadoras del SAF para vender un proceso de estabilización laboral con el que nada tiene que ver, ya que viene dictado por ley”. Su portavoz municipal, Carmen Seijas, sostiene que el regidor usa al plantel de ayuda a domicilio porque se trata de un servicio sensible y muy bien visto por la ciudadanía, pero no menciona que gran parte del mismo está cubierto por la Xunta. “Obvia de donde viene el dinero y que hay una ley que lo obliga a hacer este procedimiento o no cuenta que cuando hizo la RPT el año pasado les dejó el salario mínimo que pueden cobrar”.

El Partido Popular preguntará en pleno por qué publicita la estabilización de las funcionarias del SAF y no hace lo mismo con otros laborales que pasaron este proceso. Desliza que pudo darse el caso de alguna auxiliar que tenía la puntuación suficiente para entrar en el proceso de estabilización y se quedó fuera.