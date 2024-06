Elaborar un cartel de festas ao gusto de todos e unha misión case imposible, aínda que cada comisión tenta achegarse ao cometido. O equipo que este ano asumiu a nada doada tarefa de pórse á fronte da organización das patronais do San Paio na Estrada asegurou que, no ámbito musical, tentaron tocar todos os paus. Non poderían faltar, polo tanto, no programa festivo deste ano a música e o baile tradicional. De ruada na Estrada é o nome escollido para o espectáculo do último día de festas, na noite do sábado 29 de xuño. É tamén, toda unha declaración de intencións, que se encargarán de fiar con música e baile galego os integrantes da agrupación estradense Tequexetéldere, Donaire, da Coruña, e Cántigas e Frores, de Lugo. O espectáculo chegará ás 22.30 horas na Praza de Galicia, a popular A Farola.

Esta noite de ruada suporá que nos arredor de 60 minutos de actuación suban ao escenario unhas 90 persoas, entre corpo instrumental, pandereteiras e bailadores das tres formacións. O repertorio incluirá todo tipo de bailes e pezas galegas, con maneos, carballesas o muíñeiras. Será, principalmente baile, aínda que, como é lóxico, para bailar non pode faltar a música.

Desde Tequexetéldere, Henrique Vázquez Pernas quixo agradecer onte publicamente á comisión que preside Manuel Gañete o feito de que tiveran dado un paso adiante para organizar unhas festas patronais en beneficio de todos os cidadáns. Pola súa banda, Gañete eloxiou tamén todas as facilidades ofrecidas por Tequexetéldere para a organización deste espectáculo. Á presentación desta ruada asistiron onte varios integrantes da comisión de festas e representando a Tequexetéldere estiveron Henrique Vázquez e José Garrido.

Por outra banda, dende a agrupación estradense, que sempre ten o seu espazo na programación do San Paio, anunciouse que mañá domingo será a xornada escollida para celebrar o seu festival de fin de curso. Os alumnos das diferentes escolas de música e baile de Tequexetéldere –dende acordeón a zanfona, pasando por pandeireta ou baile– ofrecerán un festival de formato curto pero con máis dunha ducia de intervencións. Polo escenario pasarán os arredor de 100 alumnos da escola, con idades comprendidas entre os 3 e os máis de 80. Será a partires das 12.00 horas e servirá coma broche a este ano académico. Xa non se porán localidades a disposición do público porque se atopan todas esgotadas.

Vázquez confirmou que o festival abre xa o tempo de prematrícula para as escolas do novo curso.