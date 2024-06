Losada niega que se cerrase la puerta a una prórroga para la obra de la Praza de Abastos

La concesión de una subvención para la reforma de la Praza de Abastos de Lalín y la posterior renuncia al dinero por el gobierno, alegando imposibilidad de acometer el proyecto en plazo por las condiciones impuestas por la Dirección Xeral de Patrimonio ha enfrentado a los gobiernos municipal y Estatal.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, refutaba ayer las declaraciones del regidor lalinense, José Crespo, en la que tildó de “indignante” el anuncio de la apertura de una prórroga para las obras del PIREP, en este caso para el mercado de abastos, para las que el Concello había recibido una subvención de 1,13 millones. Entiende que son unas declaraciones “absolutamente evitables y retratan una forma de hacer política que no comparto”, consistente en culpar de todo al Gobierno central. Más allá de las valoraciones de corte político, Losada alude a las “supuestas negativas previas a la prórroga, porque en primer lugar, las propias contestaciones que recibe no cierran la puerta a la prórroga y, en segundo lugar, no parece idóneo prorrogar un proyecto concreto sino, llegado el caso, todos los concedidos en la misma convocatoria como se hizo”.

Para el representante del Gobierno de España en la provincia, calificar de “indignante” que una administración conceda una subvención de 1,13 millones de euros para una obra muy significativa y que luego otorgue una prórroga para poder completarla “parece una perogrullada”. “Entiendo que la ciudadanía esté perpleja con este “postureo político”, agrega. Losada entiende que Crespo debería hacer también un poco de autocrítica, “porque si solicitas una subvención y luego no eres capaz de sacar el proyecto adelante, algún fallo cometiste en la concepción del propio proyecto o durante su ejecución”.

Añade que el propio mandatario admite que los problemas surgen por un informe de Patrimonio de la Xunta de Galicia, en el que se obliga a modificar el proyecto y a eliminar las placas solares, “una instalación energética prevista en las bases y que otorgaba puntos en la valoración técnica”. “Así que igual la responsabilidad es de la Alcaldía por no haber valorado correctamente el proyecto antes de presentarlo o, en todo caso, del departamento patrimonial de la Xunta por no entender que se trataba de una rehabilitación con criterios de eficiencia energética”. “¿Dónde están las críticas del alcalde de Lalín a la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia?”, se pregunta el subdelegado. Además, recuerda que muchos otros ayuntamientos de la provincia presentaron proyectos al PIREP y fueron quien de sacarlos adelante. Por lo tanto, “también toca reconocer los errores propios del Gobierno local”, subraya.

Opacidad de la Xunta

Finalmente, Abel Losada invita al mandatario lalinense a dar un paso adelante por el municipalismo para atreverse a criticar la discrecionalidad y la opacidad de la Xunta en las convocatorias de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos. Subvenciones que, dice, en algunos casos, se siguen concediendo por simple orden de presentación de las solicitudes con plazos que se abren a la medianoche y cierran minutos después por haber agotado el crédito disponible. U otras con plazos rígidos que se pierden automáticamente si se supera en un solo día el plazo de justificación. “Subvenciones que, y esto es el peor de todo, se reparten de una manera muy desigual entre unos y otros ayuntamientos en función del color político; todo el contrario del que sucede con las subvenciones estatales que llegan a todos los municipios por criterios objetivos, como bien sabe Lalín”, concluye.