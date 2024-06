El gobierno de Silleda aprueba en solitario las obras de Recinto Feiral y Pérez Lázara

Con presenciar unos instantes un pleno en Silleda resulta más o menos sencillo ver el lugar que ocupa cada una de las tres fuerzas políticas con presencia en el máximo órgano de representación municipal. El PSOE tiene el handicap de desear gestionar el ayuntamiento con la minoría numérica que le otorgaron las urnas;el PP trata de ejercer, con mano de hierro, su labor opositora y el BNG optó por situarse como segundo grupo de la oposición en vez de establecer una alianza de gobierno con los socialistas.

El equipo ahora liderado por Paula Fernández Pena afronta cada pleno con la incertidumbre de saber si será capaz de sacar adelante sus propuestas. Con un diálogo que se antoja imposible con el PP por razones obvias, no solo en Trasdeza, con los nacionalistas tampoco existe un clima favorable y por eso fue preciso convocar ayer una sesión extraordinaria para aprobar dos temas, uno de ellos de mero trámite, y otro de mayor calado. Después del veto de la oposición a la adjudicación de las obras de regeneración urbana en las calle Avenida Recinto Feiral y la rúa Arturo Pérez Lázara, su cambio de postura, por la abstención, permitió al gobierno desatascar esta contratación por cerca de 803.000 euros.

El líder del PP, Ignacio Maril, acusó a la alcaldesa de haberse negado a contestar en las comisiones informativas cuestiones clave de este expediente. Para Pena, la postura del popular responde, a tenor de lo manifestado ayer, a una estrategia de poner en permanente cuestión la gestión municipal. En esencia, Maril culpó a la alcaldesa de, por negligencia, haber demorado varíos días la tramitación del expediente o que el cronograma de ejecución material de las obras no se iba a respetar. E insistió en arremeter contra la alcaldesa por tratarlos con altanería al negarse a responder en comisiones preguntas que para los populares son trascendentes. La mandataria, que luego cuando intervino el BNG invitó a la oposición a acudir a las mesas de contratación como manera de despejar sus dudas acerca de la transparencia de unos procesos en los que los técnicos y no los políticos son los que ejercen de jueces, dijo que la firma del técnico no se cerró el jueves 16 de mayo y, siendo el viernes festivo y el sábado y domingo no laborables, se formalizó el lunes. Sobre los plazos recordó que todas las licitadoras habían recortado 30 días al período máximo de seis meses y por tanto el proyecto tenía que estar listo en 150 días naturales. En caso contrario habrá penalizaciones de 20.000 euros.

Erea Rey (BNG) cuestionó que en un proceso de contratación pesasen más los criterios en cierto modo subjetivos que el precio y el plazo de ejecución y propuso que se modificase esta cuestión. La regidora adujo que en la normativa de contratos públicos aplicable siempre está por delante precio y plazos que otros aspectos objeto de puntuación. Rey pidió al gobierno que velase por el cumplimiento de las condiciones del contrato y recordó que fue su partido quien denunció lo que había pasado con las obras en la plaza de A Bandeira, forzando al ejecutivo a penalizar a la adjudicataria debido a una anómala gestión de los residuos de demolición.

El gobierno también aprobó en solitario la bonificación del 95% en el recibo del IBI a 125 explotaciones ganaderas, no sin antes el BNG proponer que se modificase esta cuestión para que las granjas de facturación muy elevada quedasen fuera. Maril insistió en que tal y como está la ordenanza es posible alegar contra ella y Pena deslizó que quizá desearía que hubiese denuncias como ocurrió años atrás, pero recordó que desde 2019 no hubo problemas.

Para rematar, la alcaldesa acusó a Maril de asumir el discurso “machista” del PP. Recordó que desde llegó a la Alcaldía en 2007 la calificaron como “a rapaza que non vale para esto”, “pequeña dictadora” o “ a loba”. Así respondió a las advertencias del popular en sus intervenciones, cuando repitió e n varias ocasiones “a usted ya la conocemos”. “Yo nunca le llamaría pequeño concejal”, espetó la regidora.