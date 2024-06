El ministerio negó en dos ocasiones una prórroga para la obra de la Praza de Abastos

“Indignante”. Así califica el alcalde de Lalín, José Crespo, el anuncio del Gobierno de España sobre la posibilidad de que los ayuntamientos con obras del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) puedan solicitar una prórroga para la ejecución de los proyectos. El mandatario asegura que el departamento ministerial encargado de la tramitación de este programa negó hasta en dos ocasiones la posibilidad de ampliar el plazo para acometer la reforma de la Praza de Abastos. “Es inaudito que, además, las prórrogas que se anuncian sean potestativas por el Gobierno y con una duración sin determinar. Parece que está jugando con los concellos, que somos los que estamos ejecutando esos proyectos”, dijo.

El mandatario alega que ya inicialmente los plazos era muy ajustados aunque posibles de ejecutar para un proyecto de la complejidad de la reforma de la parte baja del mercado. No obstante, ya con el proyecto técnico contratado a una empresa con experiencia en este tipo de actuaciones, añade, surgieron importantes correcciones por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio que comprometían no solo la ejecución temporal, sino que suprimía características vinculantes del proyecto como la colocación de paneles solares que era una de las condiciones necesarias para cumplir la eficiencia energética que exigen las bases del PIREP y que no se podría cumplir conforme al informe de Patrimonio.

A la vista de las eventualidades surgidas por la necesidad de una importante reforma del proyecto inicial y a a los tiempos de ejecución de obra mucho mayores derivados de ese informe, el ayuntamiento se puso en contacto con fecha 19 de diciembre con los responsables de la tramitación del plan, en el ministerio, para la aclaración de dudas y solicitud de información de estos Fondos Europeos, planteando si había previsión de ampliación de plazos. “La Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, fija un límite temporal taxativo para ejecutar las actuaciones de la Línea 1, el 30 de septiembre de 2024. Por tanto, el cambio en el cronograma es posible siempre que se enmarque dentro de este límite. No está prevista ampliación alguna”. Esta es la respuesta recibida. Ya en enero, y ante esta negativa a la ampliación de plazo, el alcalde realiza, como senador, una consulta en las oficinas del departamento gestor de estos fondos sobre la posibilidad de ampliar plazos ante esta eventualidad y la respuesta “volvió a ser negativa y se me comunicó que el plazo máximo para la ejecución de las obras era el 30 de septiembre”. A la vista de las dos respuestas negativas, una por correo electrónico y otra en persona al alcalde, fue cuando se decide renunciar a la ayuda al ser imposible a reforma del proyecto y la posterior ejecución de los trabajos, conforme a los requerimientos de Patrimonio, en el plazo marcado. Ya el 15 de marzo, lejos de comunicar una ampliación de plazos para poder ejecutar los trabajos, reclama directamente la devolución de la subvención y los intereses de demora. Un proceso que ya comenzó e incluso el ayuntamiento la finales del pasado mes ya comenzó a devolver el dinero

“Es imposible trabajar con un Gobierno que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria o que abre los plazos de prórroga sin contemplar a quién se va a dar, su duración y solo supeditada a la decisión de sus políticos”, concluye.

Crespo trasladará este asunto al Senado mediante una pregunta

Ante este escenario, calificado por el mandatario de la cabecera comarcal dezana como “tropelía” aprovechará su condición de representante del Partido Popular en la Cámara Alta para formular una pregunta en el Senado a la titular del Ministerio de Vivienda y de Agenda Urbana para que explique cuáles son los motivos por lo que “sabiendo que los plazos eran ajustados para todos los ayuntamientos se dieron constantes negativas a ampliar el plazo durante muchos meses y de buenas a primeras anuncian del día a la mañana una ampliación de plazos sin fijar ni condicionantes ni cuáles son los períodos de los incrementos, todo sometido al criterio político del estudio del ministerio”, manifestó Crespo. Este asunto se abordó en la última sesión plenaria pues, el grupo municipal socialista registró una iniciativa con la que solicitaba la comparecencia del alcalde-presidente para que explicase las razones de la renuncia a la subvención. El mandatario repitió unos argumentos que ya había expuesto en público y tanto él como el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Avelino Souto, aludieron a la imposibilidad de justificar la obra a tiempo por los condicionantes que había puesto Patrimonio a un proyecto que, ya adjudicado, podría ser aprovechado para acometer la reforma de la parte baja del mercado de abastos más adelante con otra intervención. Lo que no había trascendido hasta ahora es que el ministerio, a tenor de lo que asegura el gobierno local, negó en un par de ocasiones una posible prórroga.

Forno habla de “escándalo económico”

La portavoz municipal del PSOE, Alba Forno, asegura que el ejecutivo acaba de cometer uno de los mayores escándalos económicos de la historia de Lalín al perder los 1,13 millones de euros del Gobierno de España para arreglar la parte baja de la plaza. Señala que el ministerio abrió el plazo para que los ayuntamientos soliciten prórrogas en el caso de no dar finalizado a tiempo las actuaciones en el plazo otorgado inicialmente al amparo del programa PIREP. No obstante, Lalín renunció oficialmente a la ayuda con anterioridad, motivo por lo que estos fondos están perdidos y no se podrán acoger a la prórroga. Asimismo, esta renuncia, dice, generó unos intereses de casi 60.000 euros “que saldrán del bolsillo de todos los lalinenses” Forno recuerda que la única excusa del gobierno para justificar la pérdida de más de un millón de euros fue la imposibilidad de ejecutar la obra en plazo. “No obstante, ahora el plazo se amplía pero el dinero ya están perdido”. “Tuvieron más de dos años para poner a andar la obra y no hicieron nada, ya no tienen excusa ni justificación, perdieron una ayuda millonaria para un proyecto llamado a revitalizar nuestro comercio por pura incompetencia”, asegura. Dice que el desprecio a este dinero solo tiene una explicación: “Estas subvenciones iban destinadas al comercio, “un sector que permanece completamente abandonado por el PP”.