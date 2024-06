Los dos correcaminos del ciclismo extremo nacional

Natalia Fischer y Sergio Mantecón son dos de las grandes atracciones de la Lalín Bike Race de 2024. Los ciclistas del equipo Scott Cala Bandida llevan días preparando la prueba dezana valedera para el Campeonato de España de XCM donde Fischer aspira a revalidad su título de campeona de España al igual que su compañero de equipo. La andaluza y el cántabro serán unos de los principales animadores de la carrera que reunirá en la capital dezana el domingo día 23 de junio a lo más granado de la especialidad extrema de maratón.

Natalia Fischer ganó la Lalín Bike Race en el año 2021, de la que por supuesto guarda un grato recuerdo. Ahora espera poder repetir hazaña en una de sus citas preferidas. “La verdad es que es una prueba magnífica porque al final es una carrera donde combinas tanto lo que es puramente el maratón y sus subidas con la técnica de un Cross Country. Es bastante completa. En 2021 llovió un poquito y estuvo juguetón y divertido, la verdad”, explica la biker del Cala Bandida. La corredora esteponera tiene claro que en su viaje a tierras dezanas pugnará por seguir en lo más alto del XCM nacional: “Este año intentaré revalidar el título de campeona de España pero es verdad que las rivales están bastante fuertes y a ver si se puede hacer porque me ha costado un poco más entrar en ritmo de competición después del parón del año pasado pero ya he estado compitiendo y me estoy sintiendo bastante bien”, aclara. Porque Fischer lleva algún tiempo pensando únicamente en la carrera lalinense, con una preparación específica cerca de su tierra natal: “He estado preparando bien la Lalín Bike Race aquí haciendo ahora altitud en plena Sierra Nevada, en Granada, y la voy a afrontar con muchas ganas e ilusión, claro”, asegura la biker.

La meteorología volverá a ser un año más determinante para los participantes en el Nacional de Lalín de XCM. Natalia Fisher todavía recuerda lo que tuvo que esforzarse para alzarse la victoria hace ahora tres años después de que hiciera su aparición la lluvia sobre el trazado lalinense. De todas formas, consultada sobre el tema, Fischer reconoce que “prefiero que no llueva porque yo soy más de secano, soy de aquí del sur, pero si cae agua a final pones un poco más de la destreza del biker y se me puede dar mejor a mi también”. Porque la ciclista andaluza insiste en calificar con un notable alto a la carrera valedera para el estatal de la modalidad. En cuanto a su percepción particular no duda en decir que “le daría un 8 o un 9 de nota porque como te decía antes la Lalín Bike Race es muy completa y mezcla todo. Es una prueba dura, como tiene que ser una prueba de maratón, pero también al final tiene bastantes senderos y trialeras que la hacen insisto muy completa”. Y en cuanto a sus rivales. Fischer admite que no lo va a tener nada fácil sobre el trazado lalinense: “Las chicas están poniéndose muy fuertes y el equipo Canyon ISD tiene buenas ciclistas para batir y, además, siempre habrá alguna que dará la sorpresa”, apostilla la ciclista de Estepona.

Debut

Por su parte, Sergio Mantecón, se estrenará en la Lalín Bike Race. El montañés afincado en el Levante también quiere repetir entorchado español en su estreno lalinense: “Lo llevo ganando dos años seguidos y este año pues es uno de los objetivos tanto del equipo como mío personal, e iremos a disputarlo”, asegura. Mantecón reconoce que no ha tenido tiempo para analizar el trazado de la Lalín Bike Race: “Sé más bien poco del circuito. Por el perfil que he visto, los kilómetros y el desnivel será duro porque tiene mucha subida. Eso va a ser bastante selectivo y supongo que será una carrera de eliminación. Según vaya viniendo una subida y otra al final se irá haciendo una selección quedando los que disputen la carrera”.

En cuanto a la condición de campeón de España y de ser el gran favorito de la carrera dezana, el biker cántabro del Scott Cala Bandida señala que “yo siempre pienso que el actual campeón pone su maillot encima y al final candidatos hay muchos pero luego la carrera pone a cada uno en su sitio. Yo soy uno de ellos y hay tres o cuatro que también han hecho un muy buen año y pueden estar en la pelea”. Lo cierto que tanto él como su compañera de equipo estarán en el punto de mira de todos los participantes en la próxima Lalín Bike Race. Sin embargo, si Natalia Fisher apostó por subir a las cumbres montañosas granadinas para prepararse, Sergio Mantecón ha optado por tomárselo con calma porque, como desvela, “llevo un año de muchos viajes y muchas carreras y he optado por estar tranquilo en casa. En la localidad valenciana donde vivo es un sitio muy bueno para la práctica del mountain bike, entonces he priorizado la tranquilidad de estar en casa antes de estar fuera en concentraciones en altura”. En cualquier caso, sus nombres ya están en boca de todos los aficionados como la pareja a batir en Lalín.

