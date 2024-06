A asociación cultural Vagalumes e o IES Nº1 presentan o novo libro de Xurxo Souto

A Asociación Cultural “Vagalumes” e o IES Nº 1 da Estrada presentan o libro de Xurxo Souto “Somos un pobo de artistas (O método Luísa Villalta)”. O acto contará coa intervención do seu autor e levarase a cabo o vindeiro martes 18 de xuño, ás 20.00 horas na Casa das Letras na Estrada.

En 1999 Luísa Villalta publicou “O outro lado da música, a poesía”, libro-referente, onde puxo en valor a mutua atracción que senten entre si a música e a literatura. Seguindo o seu método, Xurxo Souto penetra na selva vizosa da música galega contemporánea para procurar esa unidade primixenia. O primeiro monumento da literatura galega son as cantigas medievais. Os “Cantares Gallegos” de Rosalía son o gran referente do Rexurdimento. Cantigas e cantares. Non obstante, a música sempre estivo ausente nas clases de literatura.

Antes, ás 17.00 horas no Teatro Principal, o IES N° 1 ponlle o ramo ao curso coa “Revista Viva Nós de Nós” na que participarán o propio Xurxo Souto, o contador Celso Fernández Sanmartín, “A par do canto” con Manuele Pardo (pandeireta e gaita) e David Canto (acordeón e percusión), Cristina Andrade co noso grupo de teatro, Anacos Educativos (IX Premio IES-G) e, por suposto, tamén subirá ao escenario o alumnado coas súas actuacións e para mostrar algúns proxectos elaborados ao longo do curso.

A entrada é de balde. Desde o centro escolar invitaron a todos os veciños interesados a acudir tanto á presentación Revista Viva como na presentación da obra do escritor Xurxo Souto.

Fai uns días o centro entregaba tamén o IX Premio IES-G que recaeu en Anacos Educativos, empresa especializada no ámbito socioeducativo e da dinamización cultural que ten o galego como lingua habitual nos servizos que ofrece para os máis diversos axentes sociais e á poboación en xeral: cursos e obradoiros formativos, monitoraxe e escola de tempo libre, programas de conciliación e todo tipo de proxectos socioculturais e educativos.