Los Bombeiros do Deza, una brigada forestal del distrito 16, Protección Civil de Vila de Cruces y GES de Lalín se desplazaron ayer a una finca de Oirós para sofocar el fuego en una empacadora. Los bomberos, al no poder acceder a la finca con su camión, por su difícil acceso, extinguieron las llamas con extintores mientras no llegaban los forestales y el GES con las motobombas. Pudieron separar el tractor de la máquina y controlaron las lamas que se habían extendido a algunas pacas de hierba. El fuego se dio por finalizado en torno a las 14.00 horas. Por otra parte, el GES de Lalín se desplazó ayer a las 14.40 horas al cruce entre las calles Ramón Aller y Molinera, en el casco urbano, alertados por una colisión frontal entre dos turismos. El choque no produjo heridos pero sí daños materiales de diversa consideración.

Arde una empacadora en Oirós y Lalín registra un choque sin heridos