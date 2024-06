O Santo Antonio de Padua, sen ser o patrón de ningunha das 163 parroquias de Deza, é, xunto ao San Roque, o santo máis venerado e festexado na nosa comarca. A imaxe deste santo milagreiro ollámola nos retablos de case un cento de igrexas e capelas, e en tempos tivo moitas capelanías e confrarías e ducias de celebracións con festas relixiosas e profanas. De entre as que teñen lugar no propio día 13 de xuño, destaca na actualidade a da vila de Rodeiro, sendo moitas as que adían a celebración para o tempo de verán, xuntándoa coas dos patróns ou santos máis venerados en cada lugar.

Imaxe do San Antonio. // D.G.A. / Álex Negreira / daniel gonzález alén

Rodeiro, a capital das terra de Camba, celebrou grandes festas en tres xornadas da fin de semana pasada, como ben deron conta este e outros medios, con extraordinaria concorrencia de festeiros atraídos polo programa que souberon artellar os ramistas deste ano, coas sonadas orquestras Os Satélites, París de Noia e Cinema, o Trío Manhattan, a Charanga Os Verbeneros, a Disco Móvil Infinity e tamén as bandas de música, Popular de Muimenta, Municipal de Agolada e Nova de Vilatuxe, sen que faltaran os xogos infantís, os sorteos a abundante pólvora e alumeamento.

Panteón dos Calviño, no camposanto parroquial, e fotogrametría da inscrición. / daniel gonzález alén

No aspecto relixioso, houbo misas solemnes o sábado e domingo na igrexa románica oficiadas polo vicearcipreste de Deza, Alvito García Fente, con procesións, nas que saíu, ademais do Santo Antonio, a Virxe do Carme e nos días previos, houbo novena na capela do Xan.

O San Antonio en Rodeiro / daniel gonzález alén

Os poderosos Calviño

Da fermosa igrexa parroquial teñen publicado os investigadores máis prestixiosos do románico galego e mesmo, vai para cen anos, estudaron e retrataron este e outros templos da comarca dezá, os membros do Seminario de Estudos Galegos. Nós mesmos témonos ocupado desta igrexa en varias ocasións, polo que desta ímonos parar en contar algo dos vellos panteóns e sepulturas do camposanto que rodea o templo, de entre os que destacamos o da familia Calviño, que tivo notables e influentes personaxes en Rodeiro e Lalín a finais do século XIX e principios do XX. No panteón desta familia, situado preto da porta lateral da igrexa, hai unha inscrición que puidemos ollar con certo detalle, valéndonos dunha fotogrametría, ao atoparse mutilado parcialmente: AQUI YACEN LAS CENIZAS DEL LICENCIADO DON JOSÉ BENITO CALVIÑO Y ARAUJO, FALLECIDO EL ...DE DICIEMBRE DE 1884 A LOS...DE EDAD. R.I.P. Deste personaxe, avogado de profesión, que participara activamente nos enfrontamentos entre progresistas e unionistas en Deza, escribiu o cronista lalinense Francisco Vilariño hai cen anos: “sabio jurisconsulto que no quiso jugar directamente en la política”, malia o cal, manexaba o concello de Rodeiro ao seu antollo. Sucederíao o seu fillo Benito Antonio Calviño Mejuto, que dirixiu a política municipal das terras de Camba a finais do século XIX, poñendo á fronte do concello a Francisco Vence, para ocuparse el da alcaldía de Lalín dende 1888 a 1901. Na capital de Deza, exerceu de xuíz ata 1887 e foi presidente do Casino en varios períodos entre 1883 e 1923. Tivo casa e consulta de avogado na actual rúa Colón, na que se criaron os seis fillos que tivo, de entre os que destacaron José Calviño Ozores (Lalín, 1894 - Madrid, 1987) , alto cargo da Facenda española en tempos da Guerra Civil, do que o investigador dezao Antonio Vidal ten publicada unha cativa biografía coa súa apaixonante vida, imposible de resumir aquí. Outros tres irmáns ocuparon importantes postos como militares e funcionarios do Estado, ficando dous en Lalín: Teodosio, licenciado en Filosofía e Letras, coñecido popularmente como “Toxo Calviño”, célebre e singular personaxe que durmía de día e andaba de noite polas rúas da vila; e Fernando, que estudou Dereito e destacou como músico, sendo o encargado de tocar o órgano da igrexa de Lalín, á que deixou parte dos seus bens ao falecer solteiro nos anos setenta do pasado século, entre eles a vella casa familiar derrubada para construír as céntricas Galerías Colón.

Non sabemos que esta familia dos Calviño tivera parentesco coa do mesmo apelido, tamén orixinaria de Rodeiro, da que descenden, entre outros, o que fora director xeral da RTVE José María Calviño Iglesias (Lalín, 1943) e a súa filla, a exvicepresidenta do Goberno de España, Nadia Calviño (A Coruña, 1968).

Doutros personaxes, que descansan no camposanto de Rodeiro, habemos versar noutra ocasión que desta esgotamos, e aínda ficou escaso, o espazo que xentilmente nos foi cedido.