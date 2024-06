Lalín visibilizará el daño cerebral adquirido con charlas, talleres y una carrera y caminata solidarias

Lalín acogerá este y el próximo mes un calendario de actividades relacionadas con el daño cerebral adquirido con las que se busca concienciar a la población sobre una discapacidad provocada en gran medida por ictus, pero también a consecuencia de traumatismos craneales. Concello y Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace) van de la mano en un programa que fue presentado ayer en el consistorio, consistente en charlas, talleres o una carrera con la que la organización pretende como fin último visibilizar esta problemática.

Luciano Fernández Pintor, presidente de Fegadace, recordó que solo en Galicia se diagnostican cada año más de 7.000 ictus, fenómeno que afecta sobre todo a las mujeres, siendo la principal causa de mortalidad incluso por encima del cáncer. La concejala de Política Social, Carmen Canda, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que participe en los actos y recordó que estas actividades surgen del convenio de colaboración entre el ayuntamiento y esta federación.

La primera actividad se llevará a cabo el próximo día 25 en el edificio polivalente de la calle Manuel Rivero, donde a las 16.30 horas se programará la charla Aproximación ao dano cerebral. En la misma ubicación, pero ya el día 28 y también a las 16.30 horas se presentará la Guía legal para persoas con dano cerebral adquirido. Aproximación á ley 8/2021 e a outras normativas de interese para o coletivo.

Uno de los actos centrales de estas jornadas será el día 30 de este mes, cuando se celebrará la tercera edición de la Carreira e Andaina Solidaria Camiñando #Polodanocerebral. Con la coordinación de Encuentra tu Potencial, las inscripciones podrán realizarse hasta el día 27 en la página web https://ccnorte.com/ No se trata de una competición al uso sino de un evento reivindicativo y a la vez sensibilizador sobre esta problemática para la salud, que incapacita a muchas personas que padecen un ictus o un traumatismo cerebral severo. Dará comienzo a las 9.45 horas en la Praza de Galicia y en las distancias más largas se recorrerá el Paseo do Pontiñas. Hernán García explicó que se diseñaron carreras de 10 y 5 kilómetros. Ya en torno a las 11.15 horas empezarán las pruebas escolares que, en función de la edad de los participantes, recorrerán entre 5.000 y 100 metros. El trazado es el mismo que el del año pasado. En el desarrollo de la carrera y la caminata colabora el Club Ciclista Montes do Deza y el colectivo Recycling Bicis Solidarias contará con un stand para recoger aportaciones de los particulares. Ese día, entre las 8.00 y las 14.00 horas, se cortará el tráfico en las calles Habana, Caracas, Escaldes-Engordany y Regueiriño para el desarrollo de una carrera que el año pasado reunió a más de 250 personas. En la presentación participó también, por parte del grupo de gobierno, el concejal Avelino Souto.

La organización ofrece más información sobre la prueba en el teléfono 881 943 148, en el consistorio lalinense o en el portal fegadace.org. Cabe destacar que aquellas personas que no puedan participar en las pruebas físicas y colaborar con esta campaña, cuya recaudación irá destinada a financiar actividades y campañas de investigación, podrán realizar sus aportaciones en https://ccnorte.com/ a través de lo que se denomina un dorsal cero. La federación autonómica de daño cerebral también dispondrá de un stand informativo.

Las actividades continuarán el 3 de julio con el taller infantil Os Bolechas, en el servicio municipal de conciliación. Otra propuesta recalará en varias parroquias, en las que se llevará a cabo un seminario sobre los autocuidados para mujeres cuidadoras. El 26 de este mes será en el local social de Vilatuxe, mientras que los días 2 y 3 de julio se llevará a cabo en los de Goiás y Cercio. Todos son a las 16.30 horas.