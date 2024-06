Anacos Educativos leva o Premio IES-G polo seu apoio e promoción da lingua galega

O IX Premio IES-G que entrega o IES Nº1 da Estrada recaeu en Anacos Educativos, empresa especializada no ámbito socioeducativo e da dinamización cultural que ten o galego como lingua habitual nos servizos que ofrece para os máis diversos axentes sociais e á poboación en xeral: cursos e obradoiros formativos, monitoraxe e escola de tempo libre, programas de conciliación e todo tipo de proxectos socioculturais e educativos.

En concreto, o xurado, formado polo alumnado de 3º e 4º ESO, apreciou a utilización do galego como lingua de traballo cotiá e como ferramenta de comunicación nos máis variados soportes, dende a cartelaría e a publicidade externas ata a web e as redes sociais pasando polas campañas conmemorativas (8M, Entroido da Ulla, Letras Galegas, Orgullo LGTBI, etc.), nas que os seus deseños, videocreacións e escaparates acadan un alto nivel creativo.

Precisamente, o xurado destacou que Anacos Educativos fai da lingua galega un dos seus sinais de identidade que nutre, e ao mesmo tempo enriquece, os valores da inclusión, a igualdade e a perspectiva de xénero, o respecto á diversidade e o compromiso coa realidade sociocomunitaria e cultural da Estrada e galega que rexen a súa filosofía de traballo.

Parafraseando o seu lema, no que se refire ao idioma, Anacos Educativos fai posible o que “debería de ser”: converter o galego nunha ferramenta viva, de interacción creativa e lúdica, que transmite e actualiza o noso patrimonio inmaterial e a nosa identidade cultural e lingüística.