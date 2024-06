Suspenso para la mancomunidad: falta de transparencia e incumplimiento de fines

El Consello de Contas permite consultar desde ayer en su sitio web un Informe de fiscalización de las mancomunidades de Galicia. El documento analiza la rendición de cuentas y las metas por las que se crearon 34 entidades de este tipo, entre las que figura Terras de Deza.

El Consello de Contas escogió el periodo entre los años 2016 y 2020. En este tiempo, la mancomunidad dezana no remitió la información de contratos y tampoco justificó por qué no enviaba esa información. Fue el mismo proceder de las mancomunidades Comarca de Ordes, Comarca de Fisterra o Ayuntamientos de Val Miñor. La dezana, en 2020, tampoco envió al Consello de Contas su informe con la memoria del grado de cumplimiento de sus objetivos. Días atrás, otra información de FARO señalaba que Terras de Deza se puso en marcha en 2003 con 13 fines en sus estatutos: conservar carreteras y caminos vecinales; tratamiento integral de residuos; promoción del desarrollo social y turístico; promoción del suelo industrial; protección del medio ambiente; potenciación de un mercado comarcal ganadero; coordinación de Protección Civil y prevención de incendios; abastecimiento y saneamiento de agua; puesta en valor del patrimonio histórico-artístico; servicios sociales; coordinación de la enseñanza artística y musical; coordinación de planificación urbanística y transporte público.

¿Es el modelo adecuado?

Solo están en marcha dos de estos fines: conservación de carreteras y abastecimiento de agua. Es más, uno de esos objetivos mencionados, la promoción de suelo industrial, es una competencia impropia, ya que corresponde a la Xunta. El Consello de Contas echa en falta que Terras de Deza no tenga un plan de acción para materializar sus objetivos y que no se revise si es el sistema más adecuado para lograr dichas metas. Apunta, además, “que no subsisten las circunstancias que motivan su creación” y, en una valoración del 1 al 4, le da un 2 en la adecuación de la mancomunidad a los fines asignados.

Terras de Deza, aunque rinde sus cuentas, carece de un sitio web, o de un portal de transparencia, donde pueda consultarse esa información económica y presupuestaria. Hay otras 12 entidades en la misma situación, y ninguna de las 34 analizadas permite ver todos sus informes de auditoría o todas las cuentas anuales.

No solicita ayudas de la Xunta ni del Estado

El Consello de Contas sí facilita datos económicos de Terras de Deza, como que el grado de ejecución de su presupuesto se movió entre el 64% en 2017 y el 96% en 2020, y que el período medio de cobro, que en 2019 fue de nada menos que 215 días, en 2020 baja a los 0,75, una cifra en la que tiene que ver el parón económico derivado de la pandemia y su confinamiento. El periodo medio de pago en 2017 fue de 61 días, para bajar cada año hasta quedarse en los 37 de 2020.

Terras de Deza tiene como únicos ingresos las aportaciones de los concellos miembros, por eso su autonomía fiscal es del 0%, ya que no opta a derechos reconocidos netos, que son transferencias de la Xunta o del Estado. Estas ayudas sí están presentes en otras mancomunidades como Ayuntamientos del Morrazo u O Salnés. Por último, en 2020 el resultado presupuestario ajustado (es la diferencia entre los derechos y las obligaciones de operaciones financieras y no financieras) fue modesto, de 2.936 euros, pero es que algunas, como la Comarca de O Carballiño, muestra una cifras en negativo, de -154.157 euros.