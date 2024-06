Queda desierto el concurso del servicio no urgente de ambulancias del área sanitaria compostelana

La prestación del servicio de transporte sanitario no urgente en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, que se había licitado para dos años por 10.026.554,11 euros, no ha resultado apetecible para ninguna de las empresas que operan en el sector, puesto que el concurso abierto por el Sergas hasta el pasado 23 de mayo ha quedado desierto. Con una previsión de posibles modificaciones de hasta un 20% del precio del contrato, lo que supone otros 2.005.310,82 euros adicionales, ante la ausencia de ofertas el Sergas tendrá que volver a convocar un nuevo concurso público sobre un servicio que actualmente presta la firma TSNUX Santiago e Barbanza Unión Temporal de Empresas en período de prórroga desde el pasado 31 de marzo y hasta el 1 de julio.

La prórroga tendrá que ampliarse, puesto que no va a dar tiempo a que se cumplan los plazos para poder ejecutar una nueva concesión. De hecho, y según explican a ‘El Correo Gallego’ fuentes de Sanidade, “mentres non se adxudique o novo contrato, o vixente na actualidade ten posibilidade de prórroga ordinaria xa prevista no contrato, co obxecto de garantir á cidadanía este servizo público esencial”.

Interrogada sobre las previsiones de una nueva convocatoria, desde la consellería se indica que se están revisando los pliegos de condiciones para volver a convocar la licitación “no prazo máis breve de tempo posible”, y se incide en que el contrato licitado incluía mejoras en las condiciones económicas de los trabajadores “de acordo co V Convenio colectivo galego de transporte sanitario que recolle actualizacións dos salarios, ademais da redución horaria de 8 horas” este año y otras 16 el próximo. Mejoras a las que se sumaría un aumento de las dietas, del plus de transporte y de las retribuciones de festivos y días especiales.

Sanidade señala, por último, que también se contemplaba la obligatoriedad de cumplir el convenio colectivo gallego de transporte sanitario, así como “ofrecer aos traballadores un emprego estable e de calidade, ademais de protexelos fronte aos accidentes e riscos laborais, asegurando todas as medidas de protección en prevención, proporcionando o subministro de equipos necesarios e promovendo condicións de conciliación familiar e laboral e de igualdade de xénero”.

Desde la Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias, sin embargo, se indica que la contratación está quedando desierta no solo en el área sanitaria compostelana, sino en todas las gallegas. Una situación que atribuyen a que el presupuesto previsto no alcanza para cubrir los costes del servicio. Hablan de la incorporación en breve de una serie de leyes impulsadas por el Gobierno central que el contrato público redactado no cubre, “lo que provocaría que la empresa concesionaria entrara en pérdidas” al implantarlas, y más teniendo en cuenta que la concesión se hace por dos años, independientemente de que cambien las condiciones de los trabajadores. Desde la federación ponen el acento en que “hasta que salga el nuevo contrato, el importe que se está pagando a los trabajadores ya es el del nuevo convenio con fecha de 1 de abril, con una subida importante que paga la empresa”.

El concurso establecía el salario base mensual en 1.401,59 euros para este año dependiendo de la categoría del conductor. Se estima que la concesionaria deberá cubrir 127.094 servicios a lo largo de un ejercicio en base a lo registrado durante el último año, correspondiendo el mayor número de traslados al de personas que acuden a diálisis, 67.415, dentro de un área muy extensa que abarca 46 concellos en dos provincias.