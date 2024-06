Arturo López es el nuevo presidente de la Asociación Amigos do Lacón de Silleda

La Asociación Amigos do Lacón de Silleda ya tiene relevo para la directiva que durante varios años encabezó Luis González Abal. El nuevo presidente es Arturo López Castro, que ocupó la vicepresidencia con González Abal y que conformará una directiva con un grupo de colaboradores de la cita gastronómica que se han comprometido a tomar las riendas dentro de un par de año de la que pasa por ser una de las citas gastronómicas más importantes de Silleda.

El programa de la edición de este año, la número 24, se dará a conocer este sábado en la Praza Juan Salgueiro. Será en un acto conjunto al del XV Día da Música y comenzará a las 20.00 horas. Los promotores de ambos eventos explicarán el contenido y actividades de las dos propuestas, y después darán pasado a una degustación de lacón, acompañada por la música del Grupo de Acordeóns e Gaitas da Escola de Música de Silleda.

Uno de los hándicaps con que se encuentra la edición de este año es que el primer viernes de julio, cuando se celebra la Festa do Lacón y dentro de las Festas de Verán, no es festivo este año, por lo que habrá que prescindir de un programa nutrido de actividades a lo largo de toda la jornada, ya que buena parte del vecindario no podrá acudir. Este año, los dos festivos locales en Silleda son el 26 de agosto, el lunes posterior a la Festa da Empanada, y el 19 de septiembre, por la Romaría da Saleta, en Siador. Esta decisión, tomada ya en el verano del año pasado, causó un gran malestar entre la directiva del Lacón.