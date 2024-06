“Os que amamos a poesía e a levamos dentro temos unha loita constante con ela”

A Casa das Letras de A Estrada acolle hoxe a presentación literaria de Cruz de Poesía, un poemario da autoría de Juan Liñares Nieto, que introduce ao público estradense a súa opera prima. O acto terá lugar ás 20.00 horas e ao escritor acompañarano o alcalde, Gonzalo Louzao, o mestre e escritor Xosé Luna, a directora do CEP do Foxo, Rosa Ferreira, e a pintora e mestra Marisa Miguélez. Nel, falarase sobre o que inspirou os textos que conforman este título. Porén, Liñares adianta nunha conversa con FARO algún dos detalles da obra.

–Fáleme de Cruz de Poesía, por que este título?

–Vén duns versos que García Lorca lle dedicou a Rosalía de Castro. Pertencen a unha confesión que é unha elexía e de feito titúlase Salutación elegíaca a Rosalía de Castro, e o texto di: “Quiero que lloremos la melancolía que sobre nosotros el cielo dejó/ pues vamos cargados con cruz de poesía/ y nadie que lleva esta cruz descansó”. Vén a dicir que os que amamos a poesía, a sentimos e a levamos en nós, temos unha loita constante con ela, pois puxa por saír, e vives constantemente dándolle voltas a versos, cavilando sen poder descansar.

–Como xurdiu este poemario? Que o levou a publicalo?

–Eu sempre escribín poesía. Tiña unha recua de textos gardados nunha carpeta do ordenador, como se garda todo hoxe en día. E baixo a insistencia do meu amigo Manuel Núñez, de Edicións Fervenza, que sempre me apoiou na escrita, animeime a reunilos e publicalos nesta primeira obra.

–Pode darnos un pequeno aperitivo sobre a temática do libro?

–A temática é moi ecléctica. Hai textos sobre cuestións moi diversas, xa que son composicións que fun escribindo ao longo do tempo sobre aquilo que me preocupa, que me inspira... por iso se poden atopar tanto poemas dedicados á natureza, como reivindicativos ou sobre cuestións máis filosóficas.

–É vostede dos que se senta a escribir todos os días un pouco, ou dos que cede á inspiración?

–Debo confesar que me deixo levar bastante pola inspiración. Teño intentado poñerme diante do ordenador sen partir de ningunha idea para escribir algo e non ser capaz, en cambio noutras ocasións, mentres estou conducindo, ou con amigos... virme un par de versos á cabeza e ter que sacar a gravadora do móbil para non esquecelos e poder traballar sobre eles ao chegar á casa.

– Ten algún exemplo de poemas que figuren na obra e que sexan produto dun deses momentos nos que visitaron as musas?

–Por suposto. Por mencionar dous casos, hai un texto no que se fai unha analoxía entre o río e a vida. Ese escribino tras pasar un día coa familia nunha área fluvial do río Arnego. Outro poema que figura neste libro é o de Sabucedo, que escribín despois de asistir ao curro da Rapa das Bestas por primeira vez. En xeral, a maioría son deste tipo.

–En canto a forma, que nos pode contar das súas composicións?

–Eu son máis ben clásico. Todos os poemas son rimados, seguindo a estrutura de sonetos ou romances. Mesmo algún verso libre, pero con rima. Eu penso que a poesía tense que escribir para ser cantada, debe contar con certa cadencia, doutro xeito é difícil que poida musicarse, por exemplo.

–Cales son os referentes poéticos de Juan Liñares?

–Pois de novo, volvo a confesarme un amante do clásico. En literatura española gústame García Lorca, Rubén Darío, Antonio Machado... e en galego, Rosalía de Castro, a quen admiro profundamente, tamén Manuel María, cunha tremenda musicalidade, e algúns textos de Álvaro Cunqueiro ou Celso Emilio Ferreiro. Inclínome máis cara estes autores porque consideron que entenden a poesía dun xeito moi similar ao meu. Non é que os autores contemporáneos sexan mellores ou peores, pero non se adaptan tanto ao meu gusto persoal.

–Esta é a súa primeira publicación. Ata o de agora, como está sendo a experiencia? Ten ganas de sacar o seguinte libro?

–As ganas de escribir non se me foron aínda, non (risas). A experiencia é curta, de momento. Estamos comezando agora a presentalo oficialmente en diferentes vilas e só podo falar do acto da Bandeira, de onde eu son. Sentinme moi arroupado pola miña xente, cunha estancia repleta de caras coñecidas que me amosou o seu apollo, polo que me sentín moi animado a continuar publicando. Non sei como serán as seguintes, pero agardo que se non tan efusivas, igual de gratificantes.

–Falando de presentacións literarias. Que nos pode adiantar da que terá lugar hoxe na Casa das Letras de A Estrada?

–Pois que estarei acompañado de dous grandes amigos, que son Xosé Luna e Rosa Ferreira, cos que tiven a oportunidade de coincidir en un acto no CEIP do Foxo. Tamén do alcalde, Gonzalo Louzao, e da mestra e pintora Marisa Miguélez. En relación á pintura, gustaríame mencionar que o poemario está ilustrado pola artista finada Dosinda Alonso Pájaro, unha gran amiga miña e cun traballo de enorme calidade. Polo que as persoas que se fagan con este poemario non só atoparán os meus textos, senón un catálogo do que Dosinda nos puido deixar da súa obra.

