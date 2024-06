Son los primeros a los que avisa el ciudadano y, con mucha frecuencia, también los que llegan antes al lugar en el que saltó la alerta. Es por ello que, en su día a día, los agentes de la Policía Local se encuentran un poco de todo y, en algunas ocasiones, situaciones no siempre fáciles de manejar. ¿Qué hacer, por ejemplo, si lo que aparece en la vía pública es una serpiente de varios metros? ¿Cómo actuar si es un caballo el que avanza desorientado por la calle? ¿Y si alguien llama alertando de que se ha encontrado un ave rapaz herida? Son situaciones que pueden parecer poco habituales, pero que están generando un número creciente de avisos ciudadanos. Es por ello que la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) –con sede en A Estrada – ha querido incorporar formación especializada en operativa con animales para los agentes de la 16ª promoción de Policía Local. No se trata de que se conviertan en el ‘agente Dolittle’ –haciendo un paralelismo con el veterinario que sabía hablar con los animales, el mítico personaje creado el escritor Hugh Lofting y también llevado al cine–, pero sí de que sepan leer en ellos algunos comportamientos por el bien de todos.

Los agentes, junto a un caballo en el recinto de la Agasp. / Cedido

La propuesta formativa se encaja dentro de la asignatura de Medio Ambiente, que imparte desde hace cinco años Rubén Dorado. Él mismo explicó que este fue el primer año que se decidió organizar una sesión eminentemente práctica, contando para ello con expertos en algunas de las especies que protagonizan los avisos a la policía con mayor frecuencia. De este modo, los alumnos contaron con un serpentólogo, un cetrero, un profesional de un centro hípico y un adiestrador canino. Dos fueron los principales objetivos de la sesión: ofrecer información a los nuevos policías sobre los microchips y otras obligaciones de las personas que son propietarias de animales y, por otra parte, darles pautas para que sepan cómo acercarse y relacionarse con distintas especies.

La sesión contó con un experto en cetrería. / Cedida

Rubén Dorado insistió en la importancia de que los agentes sepan cómo aproximarse a los animales, sabiendo diferenciar las especies autóctonas de las alóctonas; dónde pueden llevar implantado el microchip o a qué servicio han de contactar para su custodia, después de haberse realizado la maniobra de captura en condiciones en las que el animal no sufra ningún daño ni se asuste y de que se haya asegurado que no se producen situaciones que pongan en riesgo ni al propio agente ni a terceros.

Insisten en que cada año es mayor el número de llamadas por animales extraviados o dañados en cascos urbanos en todos los municipios de Galicia, de ahí la importancia de mimar esta formación. Se trata de saber leer su lenguaje corporal para que, en este tipo de intervenciones, el animal no sufra, no cause daños y no ataque.