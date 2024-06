Sondodance ha vuelto a anotarse un éxito, esta vez en la competición Marín Atlantic, celebrada el sábado 8 y el domingo 9 de junio. Los resultados de la primera jornada fueron: en la categoría de Danza Coreográfica Little Stars se hizo con el primer puesto. En Combinación Segunda Territorial Junior 1 Aiden Villar y Paula Nercellas quedaron segundos, en Combinación Primera Territorial Junior I Ganaron Manuel Matalobos y Noa Romero (quienes también ascendieron en la categoría C), seguidos de Enzo Mogo y Aroa Nercellas. En Single Latinos Juvenil I el primero puesto fue para Triana Mogo. El domingo Manuel Matalobos y Noa Romero se llevaron el oro en Combinación Primera Territorial Junior, seguidos de Enzo Mogo y Aroa Nercellas, con la plata, mientras que Aiden Villar y Paula Nercellas hicieron lo propio en Combinación Segunda Territorial Junior I. En Single Latinos Juvenil I Triana Mogo quedó en cuarta posición, puesto que también alcanzaron Adrián Gañete y Aixa Bernárdez en Standard B Junior II. En Standard B adulto 1 Andrés Díaz y Antía Fuentes quedaron primeros, al igual que en Latinos C adulto I.