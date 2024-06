O IES Pintor Colmeiro, primeiro premio do Concurso Micromuseo

O Concurso Micromuseo, convocado pola Deputación a través do Museo de Pontevedra e dirixido aos centros escolares da provincia, entregou onte os seus galardóns, nun acto ao que acudiron o vicepresidente da Deputación, Rafael Domínguez, e a responsable do Departamento de Educación do museo, Sabela Santos Filgueira.

Un dos centros galardoados é o IES Pintor Colmeiro, de Silleda, que se impuxo na categoría de Secundaria co seu microrrelato O Tesouro de Agolada. Nel, o equipo explica visualmente o coñecemento existente sobre a orixe e a aparición deste depósito arqueolóxico que forma parte da colección do museo. O Tesouro de Agolada son un conxunto de xoias (unha gargantilla e dous brazaletes de ouro) datadas entre os anos 1700 e 1600 antes de Cristo que se atoparon preto do castro de Goiás en 1920, durante as obras da estrada entre Lalín e Agolada. Crese que forman parte dun enxoval funerario.

Por este premio, cada integrante do equipo recibirá tabletas e un lote de libros do Museo, e o centro percibirá 1.000 euros. Os outros premiados son o CEIP San Clemente de César, de Caldas de Reis, na categoría de quinto e sexto de Primaria, por O misterio de Sarria, que quedou en primeiro lugar, e o CEIP Plurilingüe de Domaio, en Moaña, por O morto.