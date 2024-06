El Miteco deja Xubrintas y Alamoceiros fuera de la tramitación por vía urgente

La noticia no puede ser más oportuna y llega un día después de que la parroquia estradense de Sabucedo se convirtiese este sábado en epicentro de las protestas contra la especulación eólica con la caminata reivindicativa de la “Subida ao Peón”, a la que asistieron más de un centenar de personas. La convocatoria, organizada por Colectivo do Vento, fue todo un éxito y los participantes mostraron con pancartas su rechazo no solo a estas infraestructuras, sino también a iniciativas empresariales como la celulosa de Altri en Palas de Rei. Con todo, las protestas no son suficientes y para protegerse verdaderamente, la Rapa necesita ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial, un proceso que lleva años en marcha pero que todavía no ha llegado a puerto. Si la Rapa y las bestas salvajes fuesen declaradas BIC habría más probabilidades de que el Miteco rechazase a Xubrintas y Alamoceiros por su afección a esta tradición. No solo eso, sino que sería más complicado que las empresas pudiesen proyectar infraestructuras de este tipo en las inmediaciones de Sabucedo, donde se cuida a los caballos, así como los montes en los que pastan.

Los proyectos

El proyecto de Xubrintas contaría de quince aerogeneradores y una potencia de 61,95 megawatios. De esta quincena de molinos, cuatro se instalarían en O Castelo, lugar donde la Asociación Rapa das Bestas tiene su refugio para guardar y tratar a los caballos. Por otra parte, Alamoceiros estaría compuesto por 18 aerogeneradores y contaría con una potencia de 68,4 megawatios. Si bien este polígono no afectaría directamente a la Rapa, se ubicaría en montes transitados por los equinos.