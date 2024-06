Scientia School conoce los parajes verdes de Lalín

La comunidad educativa del colegio Sciencia School, de Lalín, celebró el Día Mundial del Medio Ambiente con una salida a varios enclaves verdes de Lalín, por tramos de edad: el lago de los patos junto al auditorio, la Carballeira do Rodo, el paseo fluvial del río Pontiñas y el sepulcro celta. Alumnado y docentes aprovecharon para recoger la basura que encontraron a su paso y que fue abandonada por visitantes incívicos que no entienden que un bosque no es un contenedor.