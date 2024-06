A Festa da Malla Tradicional de Doade cumpre as vodas de prata

A Festa da Malla Tradicional de Doade cumpre as 25 edicións o 24 de agosto e arrancará, como de costume, cunha mostra de artesanía, maquinaria e pintura, a partir das 11.00 horas. A recreación da malla comeza ás 12.00 horas, co carrexo dos mollos e a separación do gran e a palla mediante sistemas como a pedra, a malladoira manual, con males ou con motor. Haberá entrega de premios ás persoas que vaian mellor vestidas de época.

Ás 13.00 horas actúa a charanga Ardores, e ás 14.00 horas será o xantar popular. Pola tarde, ás 10.30 horas terá lugar o décimo Serán da Malla, con estas formacións: Amigos do Acordeón Terras de Celanova; Pandereteiras A Xariza de Parada; Banda de Gaitas e Danza O Irixo; O Carballo da Manteiga; Os Dezas de Moneixas; Pandereteirias Ferreñas do Testeiro e Os Trasnos de Doade. Os Melidaos ofrecerán a partir das 19.00 horas un concerto de clausura da xornada. A Malla Tradicional está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia.