Camariñas, Camariñas... xa me vas camariñando. Josefina Campaña, á fronte da marca estradense Ondas do mar, é unha palilleira natural de Camariñas que fai unha década abandonou o mar por amor. Porén, había algo da súa terra que non podía esquecer: o encaixe. Esta arte das palilleiras camariñenses con Denominación de Orixe converteuse no xeito de estar conectada co seu pobo natal, pero tamén de gañarse a vida coas súas propias creacións, que vende nun establecemento ubicado na calle San Antón.

A súa orixinalidade levouna a gañarse clientela en todos os recunchos do mundo, e tamén a traballar con deseñadores de renome e mesmo a conseguir que os seus traxes desfilasen nas pasarelas. Con todo, malia o seu gran éxito, que a mantén ocupada a maior parte do tempo, Campaña decidiu fai tres anos comezar a dar clase de palillos no seu local, ante a demanda que recibía por parte da xente, pero tamén como un servicio persoal que facía a esta tradición, asegurándose a transmisión e a súa continuidade ao aprenderlla a máis persoas.

Onte, o seu grupo de alumnas e ela inauguraban na Sala Abanca da Calvo Sotelo a súa primeira exposición, que dende primeira hora do día xa captaba o interese dos viandantes. Nela podíanse ver dende os vestidos máis icónicos das súas coleccións, a outras prendas bordadas tanto por ela como polas súas aprendices: toallas, complementos e un sen fin de cousas máis.

“Estamos moi contentas coa acollida, levabamos meses pensando en facer algo deste tipo para dar a coñecer o noso traballo e por fin demos o paso, gústanos ver que xera tanto interese, xa que cando abrimos estaba isto cheo de xente” afirma Campaña, que engade: “Moitos preguntaron tamén polas clases, polo que igual gañamos alumnado”.

Para os que tivesen curiosidade sobre como é palillar, algunha das aprendices da artesá camariñense -cinco de quince, para ser exactos- realizaban labores de bordado durante a mostra. A alumna máis maio ten 81 anos e a máis nova é filla da propia Josefina, de 19. A primeira chámase Carmen Fernández e xa leva anos indo a clases, polo xa goza de certa mestría nesta arte. Onte mesmo, vestía unha azul con encaixe de camariñas realizado polas súas propias mans. A octoxenaria conta que comezou a aprender a palillar tras o falecemento do seu marido: “Cando quedei viúva a miña nora insistiume moito en que saíse da casa e fose a clases de algo para estar entretida, foi entón cando nos decatamos de que ían iniciar este curso de encaixe de Camariñas na Estrada e anoteime”. “A verdade é que foi o mellor que puiden facer, produce moita satisfacción ir facendo as cousas con paciencia, ademais é un xeito de pasar tempo en compañía e compartir con outra xente, nós divertímonos moito nas clases e a profesora é marabillosa” rematou a veterana do grupo.

Ademais das clases presenciais, Josefina Campaña tamén leva unha canle de Youtube (Ondas do mar) con milleiros de suscriptores onde ensina a estudantes de todo o mundo a través de vídeos os diferentes patróns puntos deste tipo de encaixa, que forma parte dos rasgos máis identitario da cultura galega.

