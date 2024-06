Unas 150 personas protestan en Sabucedo contra los eólicos

La “Subida ao Peón” de Sabucedo no llegó a ser tal, ya que debido a la lluvia no se pudo llegar a la meta, pero aún así contó con mucha afluencia. En concreto, fueron unas 150 personas las que se acercaron al Teleclub de Sabucedo de A Estrada para partir rumbo al monte, donde moran las bestas de O Santo. La cita estaba convocada por el Colectivo do Vento, como muestra de rechazo a los proyectos eólicos que se pretenden asentar en esta zona, con una infraestructura que tanto vecinos como la Asociación Rapa das Bestas consideran que pondría en peligro la continuidad de esa especie de caballo salvaje, así como la propia tradición de la Rapa y la calidad de vida de los habitantes de los alrededores.

La comitiva, conformada no solo por estradenses, sino por vecinos de otros concellos colindantes afectados por la misma especulación eléctrica, como Cerdedo-Cotobade o Campo Lameiro, partió en torno a las 09.30 horas hacia O Castelo, punto cardinal de la Asociación Rapa das Bestas en su cuidado y protección constante de los equinos. Allí, miembros del colectivo explicaron a los presentes dónde se instalará la infraestructura de los proyectos de Xubrintas y Alamoceiras, que entre ambos supondrán un total de 33 aerogeneradores y una potencia de más de 130 megawatios.

Una vez finalizada la expedición al monte, el grupo regresó al núcleo rural en torno a las 12.30 horas, acompañados de pancartas reclamando la protección del medio ambiente y el entorno natural.

Desde la organización consideran un éxito la convocatoria, con una alta afluencia de asistentes pese al mal tiempo del sábado. Así lo explicó el presidente de la Asociaicón Rapa das Bestas, Paulo Monteagudo, que afirmó que este será el único acto de este corte que se celebre antes de pasar la Rapa, cita que este año tendrá lugar los días 5, 6, 7 y 8 de julio: “Ahora vamos a centrarnos na Rapa, que está a menos dun mes, pero estamos moi contentos coas sensacións que percibimos por parte dos asistentes”. En este sentido, la agrupación ya trabaja estos días recogiendo bestas de cara a la cita del próximo mes.

Asistentes al acto reivindicativo muestran pancartas de protesta. / Cedida

La comitiva emprendiendo rumbo hacia O Castelo. / Cedida

El portavoz del BNG de A Estrada, Xoán Reices, se une a la caminata de protesta contra los eólicos. / Cedida