Piden colaboración vecinal para identificar a “gamberros” que causan altercados nocturnos

El alcalde de Lalín, José Crespo, junto al edil de Seguridade Cidadá, Pablo Areán, y el oficial jefe de la Policía Local, Pablo Pérez Asorey, se unieron ayer con un grupo de tres hosteleros que tienen locales de ocio nocturno en la rúa B y otras calles y que en las últimas semanas han tenido que padecer altercados de clientes. Algunos de estos locales ya recurrieron a medidas por su cuenta, como convertirse en clubs privados, de modo que solo se puede entrar si se dispone de una tarjeta entregada por el propio local.

Ayer, a una reunión forzada precisamente por uno de estos hosteleros y a la que en principio iban a acudir más miembros del sector, los asistentes se comprometieron a reforzar la vigilancia del casco urbano, y piden además la colaboración ciudadana para poder identificar a estas personas que causan altercados, participan en peleas nocturnas o incluso llegan a acosar a camareras de alguno de estos locales, como relatan algunos de los afectados.

Desde el gobierno local se indica que los incidentes vividos sobre todo en la calle B “están generando sensación de inseguridad, sobre todo vinculados a los horarios de ocio nocturno”. A raíz de este primer encuentro el concejal Pablo Areán anuncia que habrá una nueva reunión la próxima semana, en la que se recabarán de forma pormenorizada las opiniones y pareceres de cada uno de los hosteleros. Las propuestas y conclusiones a que se llegue en este cónclave se trasladarán a una posterior reunión específica a la que estarán convocados agentes de la Guardia Civil, así como de la Policía Local y concejales, con la intención de estudiar medidas y ver si procede convocar la Xunta Local de Seguridade.

Miedo

Desde la hostelería, uno de los afectados, Carlos Padrón, del pub El Sarao, anima a la ciudadanía a denunciar “cualquier actitud problemática o incívica por parte de quien sea; no es posible seguir manteniendo esta situación de temor” por peleas de, sobre todo, personas de origen norteafricano. Afirman que en ocasiones llegan a amenazarse entre ellos o incluso a los responsables del local con botellas de cristal rotas. “Esperamos que no quede solo en promesas lo acordado” añade Padrón, que se hace eco del miedo que tienen los vecinos de la zona no solo a salir de noche, sino incluso a que sus hijos e hijas adolescentes regresen solos a casa. Hay que recalcar que desde hace varios años la inseguridad nocturna ha hecho una mella muy grande en la antigua zona de marcha del casco urbano lalinense, en la rúa B y su entorno.