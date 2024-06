El CHUS incide en las mejoras previstas en el Hospital de Día Oncológico ante una nueva queja

Ante la nueva denuncia difundida por la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS en relación a una saturación el pasado 29 de mayo a las 13.20 horas en el Hospital de Día de Oncología, “con decenas de personas esperando durante horas los procesos de atención en los corredores adyacentes al servicio”, desde la Gerencia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza se incidía en que “se están tomando ya medidas en el servicio de Oncología y analizándose las mejoras coyunturales y de organización que sean necesarias llevar a cabo para reducir las esperas en las salas”.

Recordaba también que la asociación fue recibida el pasado mes por el gerente, Ángel Facio, en un encuentro en el que se les explicó que estaban trabajando en las mejoras de las confortabilidades”, así como la a adecuación de las esperas durante el tratamiento. Tras indicar que “lo que realmente es urgente y prioritario en oncología se está atendiendo y cubriendo de forma inmediata”, se subrayaba que “gracias al éxito que supone el aumento de la supervivencia de pacientes con cáncer”, también están incrementando los pacientes a seguimiento. Un crecimiento ante el que han ido buscando soluciones, como el desdoblamiento del Hospital de Día de Oncohematología con el proyecto del nuevo hospital de día.

Para la asociación de pacientes, las mejoras previstas no se adaptan a las recomendaciones fijadas por Sanidad, y dice que “las salas de espera que dan acceso al mostrador de admisión son manifiestamente insuficientes”, además de habilitarse como zona de espera “dos corredores de paso que no cuentan con acceso directo a los aseos y al área de admisión, y no disponen de fuente de agua fría ni de televisión”. Por último, muestra su esperanza de que “la nueva gerencia esté dispuesta a escucharnos, porque la experiencia de los pacientes y usuarios forma parte del diagnóstico de los problemas y debe integrar los términos de las posibles soluciones”.