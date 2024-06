Los tres pares de zuecos más transgresores de Elena Ferro

Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) es un fenómeno de las artes escénicas lo mismo que de la comunicación en su más vasto sentido, según su propia biografía oficial. El agitador folclórico asturiano es uno de los famosos que adoran los zuecos diseñados por Elena Ferro, la zapatera de Merza, y que usa tanto a la hora de trabajar como en sus distintas apariciones públicas. La última de ellas se puede ver ya en GQ Portugal, donde Cuevas luce tres rompedores pares de los zuecos de Ferro diseñados de manera específica para la ocasión después de que la diseñadora cruceña recibiera la proposición desde la editorial encargada de realizar el reportaje gráfico y que esta diera su visto bueno.

Rodrigo Cuevas en el último número de GQ Portugal. / // BERNARDO BARAGAÑO

Elena Ferro se mostraba ayer muy contenta porque su arriesgada propuesta fuera aceptada para acompañar la entrevista realizada a un Cuevas que también aprovechó su paso por el Late Xou de Marc Giró de Televisión Española para lucir un par de zuecos pantuflas durante su intervención en el plató. Ferro explica que para la sesión de fotos del magazine luso la editorial le había facilitado un dosier muy concreto. “Sus estilistas me pidieron unos pares para ver si podían encajar dentro del proyecto y parece que fue así, con lo cual estoy muy contenta porque Rodrigo Cuevas es un buen cliente nuestro y trabajar con él fue mucho más fácil. Él también está muy agradecido”, explica la zoqueira de Merza.

Rodrigo Cuevas con un modelo de "Eferro" realizado con piel de vaca natural. / Benardo Baragaño

En concreto, Elena Ferro aportó al trabajo editorial tres pares de zuecos que encajan a la perfección con la estética siempre transgresora del artista ovetense: “Son modelos específicos que diseñé en función del dosier que me aportaron. El primero son unas botas altas que no se aprecian totalmente porque Rodrigo las lleva con unos pantalones anchos, el segundo son unos zuecos de piel de vaca natural, y el tercer par corresponde a los ya citados zuecos elaborados con la tradicional tela de cuadros de las zapatillas de andar por casa clásicas”, aclara la diseñadora de Merza.

El arista asturiano en una imagen impactante del reportaje. / // BERNARDO BARAGAÑO

Rodrigo Cuevas no es el único famoso del mundo artístico que le ha declarado su amor a las creaciones de Elena Ferro. También en su momento la actriz Maribel Verdú eligió posar para la revista Telva calzando unas sandalias cangrejeras de piel de la zapatera de Merza. Verdú manifestó en este caso haber elegido las creaciones de Ferro “por su comodidad y porque apoyar a las marcas españolas es clave”. Lo cierto es que los productos de la marca Eferro ya se han convertido en habituales en alfombras rojas y photocalls de los distintos eventos de carácter lúdico y artístico. Aunque sin lugar a dudas son en las nuevas generaciones donde mejor han calado estos zuecos vanguardistas, tanto en su versión femenina como en la masculina. Basta darse una vuelta por alguna de las cuentas de Instagram de influencers para comprobar que el trabajo de la zapatera de Merza no conoce fronteras. En la empresa son conscientes del crecimiento exponencial de la firma, algo que no asusta a su creadora a la hora de afrontar nuevos retos empresariales. Adaptar la forma de la suela de madera y la utilización de todo tipo de pieles en modelos cada vez más atrevidos son algunas de las claves del éxito de esta diseñadora que ahora ve como su producto también enamora al inclasificable Rodrigo Cuevas.

