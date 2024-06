Un traballo de Marga Fraga, seleccionado para participar no festival Getxophoto

A artista Marga Fraga leva de novo o nome de A Estrada moito máis alá das súas fronteiras. Nesta ocasión, o seu traballo “Haciendo Nido” foi seleccionado, xunto co de outras dúas autoras, para representar á escola de fotografía Labasad no festival Getxophoto, celebrado esta fin de semana na localidade que lle da nome, na provincia de Vizcaia. Na cita participan outros 23 de artistas de procedencia internacional e traballos de gran calidade, que disputan facerse co primeiro posto no certame vencellado ao festival.

“Haciendo nido” é un vídeo no que se suceden fotogradías familiares, retratos que a estradense foi reunindo de seus pais e do seu fogar, mentres unha voz en off recita un texto de Susana Sánchez Aríns, e que demostra unha vez máis que a cultura a arte pode deslocalizarse das grandes cidades sen restar calidade á obra.