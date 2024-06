Volver ao fogar onde reinan as hedras

Non é un caso illado. É a estampa espida de calquera tipo de identidade que se repite na maior parte dos núcleos rurais de A Estrada, e por extensión, de toda Galicia. Case como se dunha especie de patrón de abandono se tratase, Eiriz, unha pequena aldea da parroquia de San Pedro de Parada, semella máis ben un “non lugar” dos de Marc Augé. Aos pés do Castro de Ribela –ou a Eira dos Mouros, como se coñece no dicionario lendario da zona–, onde antes había vida, agora só quedan hedras que se encerellan en cada recuncho de cada pedra, de cada muro, que aos que un día habitaron nesas casas tanto lles costou levantar.

Un hórreo e unha palleira sen uso durante décadas. / N.C.

Nestas áreas a monte do rural galego non se vive, as persoas non se apropian dos espazos, por iso están desprovistos de identidade e as imaxes que ilustran esta reportaxe son as de Eiriz, como poderían ser as de calquera outro núcleo da contorna, desafiuzado pola xentrificación.

Un poste do tendido telefónico tumbado sobre a entrada dunha casa deshabitada. / N.C.

Eiriz roldaba a comezos deste milenio o centenar de habitantes, segundo datos de Instituto Nacional de Estatística (INE), porén agora só conta con 35 persoas censadas no lugar, das cales pouco máis da metade residen de xeito habitual nel. Malia ser un núcleo pequeno, conta cunhas 30 vivendas, das que preto de 20 están desocupadas. Os veciños que aínda viven alí lembran como a calquera hora do día había con quen falar. Tamén as reunións na taberna, que leva décadas pechada. As festas de San Xoán, as quendas para traballar as fincas e as comidas veciñais despois de limpar a presa de Leira, que nutre de auga aos campos da contorna.

O "skyline " de Eiriz, con árbores e tellados a piques de derrubarse. / N.C.

A liña escolar segue pasando todas as mañás, aínda que agora só recolle a dous cativos, cando nos 80 do século pasado eran unha trintena. Mesmo os taboleiros onde se colgaban as esquelas, testemuñas de incontables reunións, desaparecen progresivamente entre a maleza.

Un taboleiro de anuncios, devorado pola maleza. / nerea couceiro

Pouco se pode facer para evitar que a luz destes espazos se vaia apagando ao mesmo tempo que a de aqueles que aínda lle dan os últimos sopros de osíxeno. A falta de veciños leva aparellada a supresión paulatina de servizos, pois non hai quen os reclame. A deixadez e a neglixencia van gañando terreo e así, como pode Eiriz (ou calquera outra aldea) seducir novos habitantes?

En última instancia, o que queda é a soidade e a pena no mirar de quen veu unha imaxe moito máis cálida e fermosa onde agora só hai ruínas.

Unha vivenda escondida tras a vexetación. / nerea couceiro

