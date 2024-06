Rosa Ferreira, a ‘lanterna’ do Foxo

O día é espléndido. Os nenos de sexto, que en pouco tempo cambiarán as aulas deste colexio polas do IES Manuel García Barros, len no Xardín da Poesía, que en 2014 foi bautizado co nome de María Porto. Fermoso recordo para quen nunca se esquece. Rosa Ferreira agarda no que, dende hai 26 anos, é o seu despacho no colexio estradense do Foxo. O letreiro na porta non deixa marxe á interpretación: Dirección. Quizá alguén se trabucou co rótulo. Non importa. Sabemos que o termo que mellor lle acae é “lanterna”. O mellor faro para impedir que os pobos tropecen é unha escola. A frase de Varela Buxán impregna o día a día neste colexio estradense. É un lema, un mantra. E non hai dúbida de que Ferreira é quen emite ese feixe potente de luz que xira para iluminar derredor.

Rosa Ferreira, na pinacoteca do centro. / Bernabé/Javier Lalín

Recíbemos cun sorriso amplo e acolledor e acepta gustosa a petición de seren a nosa guía por un centro educativo ao que está a piques de dicir adeus como directora o mesmo día que se xubila como mestra. O 21 de xuño será o seu último día lectivo e en setembro non tocará volta ao cole. Para esta estradense chega o momento de deixar as aulas tras 44 anos de docencia.

A visita comeza pola biblioteca, un dos espazos máis emblemáticos do CEIP O Foxo. “Temos 14.000 títulos rexistrados”, explica Rosa. Amósanos cada recuncho dun lugar que vén sendo o corazón deste colexio. “É o motor que pon en funcionamento moitos dos proxectos do centro”, sinala, lembrando de seguido que outros antes ca ela participaron para facer deste espazo o que hoxe é, reservando un recordo “moi especial” á súa amiga María Porto. “Aquí deixan a súa pegada todos os persoeiros que visitan o colexio”, sinala, xusto antes de amosar algúns dos obxectos persoais que regalaron a esta biblioteca varios autores, comezando polo maletín escolar de Xosé Vázquez Pintor, con quen O Foxo estreou o seu programa O escritor na súa terra, en abril de 2008.

Rosa amosa o maletín escolar de Vázquez Pintor cedido á biblioteca do centro. / Bernabé/Javier Lalín

A lista de asiduos visitantes ilustres ao Foxo é longa, dende Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda ata Xesús Alonso Motero, Armando Requeixo, Rosalía Morlán, Xosé Manuel Lobato, Charo Golmar e un longo etcétera. Na entrada do colexio existe o Xardín da Poesía. Cada árbore, cada planta ten colgado o texto dun poema, galego e do resto do mundo. Esta é precisamente a clave, o segredo do labor destes educadores: viven e actúan poeticamente, escribiu Neira Vilas, captando de xeito maxistral o que se respira neste centro. A métrica de cada poema hai que buscala na figura de Rosa María Ferreira Castro, aínda que ela sexa defensora do verso libre. Con xeito, pero libre.

Subindo os chanzos con mensaxe do Foxo e na pinacoteca do centro. / Bernabé/Javier Lalín

“Temos un grande patrimonio cultural. Nós queremos aproveitar para que os nenos o coñezan, queremos estimulalos porque as actividades que se vivencian e que experimentan cremos que son moi positivas para eles, téñeno demostrado”, explica Rosa, logo de indicar que nas visitas e actividades de fondo calado cultural, que son habituais no Foxo, participan sempre todos os alumnos do centro, do primeiro nivel ao último. E é que así queren que sexa. Ademais, gústalles abordar cada visita como un feito que una a manifestación cultural propiamente dita co medio ambiente, por iso se invita a cada persoeiro a plantar unha árbore no xardín do cole, facendo que o seu paso polo centro cale fondo en todos e bote raíces.

Saímos da biblioteca e avanzamos cara a pinacoteca. Cantos colexios a teñen? Rosa responde cun sorriso no que lemos orgullo, que non fachenda. Os murais están pensados para que todos os veciños da zona poidan gozalos cando queiran porque, se algo se quixo facer nesta escola, é construír comunidade educativa, outro mérito que desemboca en Rosa Ferreira. Sinala que sempre está a porta aberta para que os veciños poidan gozar dun centro no que moitos deles teñen estudado. Só onde se pode entrar ata a cociña un sente que está na casa. Quizais por iso se respectaron sempre tanto as instalacións.

Xardín da Poesía, biblioteca, pinacoteca...no pavillón agarda outro tesouro que esta directora amosa con ganas: oito murais elaborados polo pintor Ramiro Cimadevila. Nel estimúlase a práctica deportiva, pero ben se podería pensar en que se fan flexións nunha galería de arte.

O pavillón do Foxo está decorado con nove grandes murais de Ramiro Cimadevila. / Bernabé/Javier Lalín

O colexio do Foxo ten todos este espazos marabillosos porque ten a Rosa Ferreira como lanterna, como unha fareira –se se prefire– que é completamente consciente de que o único faro que verdadeiramente cumpra coa súa función de servir de guía ten que estar composto por varias partes e todas son importantes para que ninguén tropece. Por iso a de Ferreira é unha dirección de equipo. “Todo isto que hai no centro, se non é grazas á colaboración de todas as persoas que formamos a comunidade educativa, non se pode facer. O profesorado xa en primeiro lugar, e o alumnado tamén, pero despois tamén as familias. Hai moitas pegadas no centro de obras que fixeron os pais”, sinala.

Acceso directo

Di o mestre e escritor Xosé Luna, compañeiro e amigo, que Rosa herdou a forma de ser de súa nai e o físico do seu pai. Non sei a cal dos dous lle hai que atribuír en maior medida a humildade e perseveranza que levo anos observando nesta directora e que confirmamos coa visita de hoxe. Descoñezo tamén se algo tiveron eles que ver coa paixón coa que aquela rapaza do barrio estradense de Bedelle traballou coma mestra nestes 44 anos. E é que Rosa é das docentes de acceso directo. Aquela moza que amaba as matemáticas era unha estudante tan brillante que non tivo que pasar por unha oposición. “Sempre me gustou o ensino das matemáticas. Quería facer a carreira, pero decidín empezar primeiro con Maxisterio -como se chamaba antes- para traballar e, despois, estudar pola miña conta se quería. Pero empecei e atrapoume. Enganchoume”, confesa coa felicidade de quen consagrou a súa vida profesional a unha verdadeira paixón.

Inicios na Bandeira e Cercio

Rosa comezou a súa labor docente no ano 1980 no CEIP Ramón de Valenzuela da Bandeira, pasou despois polo CEIP Varela Buxán de Cercio (Lalín) e o Manuel Vidal Portela de Pontevedra, onde comezou a exercer cargos directivos (sete anos como secretaria). En 1988 obtivo destino definitivo no EEI de Dimo, de Catoira e no 1991 foille adxudicada praza no Foxo. Traballa neste centro 33 anos, coma directora dende o 1998. Confesa que “ao principio foi tremendo”. “Pasei moitas noites sen durmir pola responsabilidade. Sempre me dou máis respecto a relación interna do centro cos compañeiros que coas administracións”, explica. Pero o tempo amosoulle que non había nada que temer. “Este cole é como un paraíso educativo. Os claustros cambian, loxicamente, pero as persoas que veñen vanse metendo na dinámica do cole, ven ese respecto que hai, que as ideas se falan entre todos”, narra. Ademais de dinamizadora e normalizadora en moitos campos, Ferreira ten fe na comunicación, de aí que os luns no Foxo sexan días de reunión de equipo para falalo absolutamente todo. Xestión en conxunto e todos coñecedores de todo, dende o minuto un. Para implicar a alguén, ese alguén tense que sentir implicado. E recoñecido na súa implicación, outro punto que esta directora non deixa ao chou.

"Palabras para Rosa"

Co gallo do Día das Bibliotecas Escolares de 2023, Rosa Ferreira recibiu unha homenaxe no Foxo, no que sempre será o seu colexio. Nese acto aloumiñou unha publicación fermosa e sentida, Palabras para Rosa. Alumnos e múltiples persoeiros quixeron sumarse. “Coas cousas que poñen aí esas persoas de tanta valía cultural cústame traballo identificarme. Estou contenta porque me implico nas cousas que fago. O que dou, douno. Se non dou máis é porque non podo. Voume satisfeita por iso e porque percibo moito cariño e moito respecto”. Rosa deixa pegada. E fonda. Despedímonos dela no Xardín da Poesía, xunto á escultura que lembra á que foi unha gran amiga e compañeira. Sabemos que non deixamos atrás a Rosa de Bedelle, a Rosa Ferreira, á “pereiriña maior”. Para nós sempre ha ser xa Rosa do Foxo.

