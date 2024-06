La periodista de FARO Ana Cela presenta en Lalín su ópera prima

El Museo Municipal Ramón María Aller de Lalín será escenario este sábado, a las 12.00 horas, de la presentación del libro Mamá, sorrí sempre, de la periodista de FARO Ana Cela. En el acto la autora estará acompañada por los también periodistas Alfonso Loño y Laura Filloy. Se trata de la ópera prima de la autora natural de Oroso afincada en A Estrada, que reúne un conjunto de relatos, de corte autobiográfico, donde Cela muestra a los lectores que el camino de las enfermedades mentales no es ajeno hasta a la persona más risueña que podamos conocer. El libro publicado por Edicións Fervenza pretende decirle a los lectores que se encuentren en una situación semejante que no están solos, que esos sentimientos a los que no pueden poner nombre también los sintieron otros. Porque eliminar tabúes es un hábito muy saludable como sociedad.