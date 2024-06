O equipo de goberno da USC destaca o “ton dialogante” cos acampados en Historia

Responsables da Asemblea Internacionalista do Estudantado e da Clase Traballadora de Compostela solicitaran este luns un encontro co reitor da USC, Antonio López, co fin de coñecer a posición da institución sobre a acampada a favor do pobo palestino que arrancaron o pasado 14 de maio nos corredores e parte das aulas de dous pisos da Facultade de Xeografía e Historia. O xerente, Javier Ferreira; a vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar González Murias, e o xefe do gabinete do reitor, Carlos Toural, reuníronse onte con tres persoas da Asemblea para indicarlle que o vindeiro luns 10 de xuño incluirase un punto na orde do día do Consello de Goberno para tratar o posicionamento institucional en relación á situación do territorio palestino.

Tamén se tratou, segundo a USC, a vontade de colaboración por parte da asemblea nas cuestións técnicas que teñen que ver coa seguridade do edificio marcadas por Prevención de Riscos e Vixiancia da Saúde. Ao respecto dende a asemblea recordaron a EL CORREO que “dende o primeiro momento ao decano preocupáballe o tema da seguridade”. Deste xeito o que se tratou no encontro foi “ver o que nós podemos facer para que non haxa riscos, pero tendo en conta que o problema parte dos danos estruturais do edificio”. Os membros do equipo de goberno valoraron “moi positivamente” a identificación de portavoces por parte do colectivo que acampa na facultade, así como “o seu ton dialogante”.