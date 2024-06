“O día anterior ao certame, Galiciña non me facía caso”

Cando Galiciña subiu ó remolque e completou o percorrido do V Concurso Nacional de Manexo da Raza Porco Celta na Semana Verde, oiuse unha ovación case tan grande como a do primeiro gol do Real Madrid na final da Champions, o pasado sábado. Non era para menos: a femia e o seu xoven manexador, Anxo Calviño Rendo, fixeron o percorrido en 40 segundos, que se quedaron en 10 con 83 centésimas de segundo (10’’ 83’’’), por diante dos segundos clasificados, Cristian Buján e Pirata (15’’ 80’’’), de Friol, e dos terceiros, Fernando Saavedra e Piqué (17’’ 92’’’), de Castro de Rei.

Anxo Calviño posa co trofeo e o diploma. / Cedida

Anxo e Galiciña, como o resto do podio, tiveron 30 segundos de desconto por subir ó remolque sen vacilar e alleos aos ánimos do público, coñecedores desta parella grazas á súa saída en medios de comunicación. Nin os xornalistas nin a aficción poñemos nerviosos a Anxo e a esta espectacular femia de porco celta. Era o concursante máis novo do certame, pois só ten 7 anos, pero contaba entre o público con compañeiros do seu colexio, o CEIP Cerdeiriñas de Piloño, así como familares.

O certame foi o domingo, e o único que preocupaba a Anxo era o comportamento da súa compañeira porcina no ensaio da xornada anterior. “Galiciña non me facía ningún caso o sábado”, cóntanos. Pero o día D, a porca e o seu manexador, acompañados polo seu tío Fernando, de Celtaporc, estreáronse no certame e fixérono ó grande: co primeiro premio, que consiste nun diploma e nun trofeo. Nada quedaba en Galiciña da súa terquedade do día anterior: camiñou segura e dócil ante o sinal da vara de Anxo para guiala.

Sobra dicir que Anxo volverá o ano que vén, “en principio con Galiciña”, pero por se acaso adiántanos que vai comezar a ensaiar con outros animais da explotación familiar. Tampouco descarta asistir a outros certames similares. E tén claro o que quere ser de maior: granxeiro de porco celta, “e igual teño algún cabalo tamén”, ademais de veterinario.

