El BNG exige más espacios públicos para la campaña

El BNG de Silleda pide al PSOE “que no ponga trabas para que el resto de formaciones pueda hacer campaña con normalidad”. Añade que tanto en las elecciones del domingo como en las autonómicas, celebradas en febrero, el Concello solo puso a disposición de la junta electoral los tableros al pie de la N-525 en los dos cascos urbanos, y que además en A Bandeira están parcialmente tapados por unos contenedores de basura.

No pueden emplearse, por otra parte, las farolas de los cascos urbanos para colgar banderolas, y critican que desde la dirección socialista comarcal se contactase con el Bloque para retirar las banderolas que se habían colocado días atrás. El Bloque añade, en este sentido, que en las elecciones municipales del año pasado el PSOE colocó banderolas en las farolas que previamente había empleado el Bloque.

En cuanto al uso de locales públicos para mítines, solo están disponibles los pabellones de los dos cascos urbanos, por eso el BNG lamenta que no pueda emplearse el salón de actos del consistorio, ya que este salón sustituye al de la antigua Casa da Cultura, que ocupaba el mismo inmueble y que sí se utilizaba en periodo electoral. A modo de conclusión, este partido reclama al ejecutivo local “que si el PSOE no quiere hacer campaña a nivel local, al menos que no impida al resto de formaciones que sí lo hagan”, y que facilite el uso de espacios públicos a todos los partidos políticos.