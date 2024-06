El Bloque pide transformar el malestar social contra Altri en votos a su favor

El BNG realizó ayer en el MOME de A Estrada un acto público dentro de la campaña para las elecciones europeas, que contó con la intervención de Xoán Reices (portavoz local), Ariadna Fernández (diputada) y Xosé Luís Rivas Mini. En este, se comprometió a defender en Europa que los fondos europeos se destinen a potenciar los sectores productivos, en vez de la celulosa de Altri. “Tenemos un país con una grande potencialidad pero el PP quiere estropearlo con proyectos propios del siglo XIX que no respetan el medio ambiente, que no respetan nuestro sector agrario, que no respetan nuestro sector marisquero y que en definitiva no respetan Galicia”, afirmó Ariadna Fernández.

Mini, en representación de la ejecutiva del BNG, explicó “que votar BNG este 9 de junio, es votar no a la megacelulosa de Altri”, y por eso pidió transformar el malestar social existente en votos para su formación. Por su parte, Xoán Reices, explicó: “No podemos quedar impasibles ante la grabe amenaza que supone la megacelulosa de Palas de Rei. Tenemos que movilizarnos, y este 9 de junio tenemos una oportunidad para decir no a este proyecto contaminante”, sentenció.