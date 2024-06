Arranca el juicio en Pontevedra contra Luis Calvo por prevaricación y falsedad

La sección cuarta de la Audiencia Provincial acoge hoy a partir de las 10.00 horas el juicio contra el alcalde de Agolada, Luis Calvo, como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de falsedad en el conocido como ‘caso Farelo’.

Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2019, cuando el regidor ordenó paralizar las obras de ampliación de la depuradora de Lácteos Farelo SL en Romariz, As Trabancas. El 20 de enero de 2020,según el escrito de la Fiscalía, Calvo elabora un informe según el que la comisión de gobierno local había aprobado precintar dicha depuradora. Pero esa comisión de gobierno no existía, ya que se creó por la junta de gobierno casi un mes después, el 17 de febrero. Ese 20 de enero, Calvo remite por correo electrónico a la empresa la orden de precintado, a sabiendas de que un correo por internet no constituye un medio válido de notificación. Y aunque el secretario recalcó que solo la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) tiene competencias para ordenar un precinto cautelar, el 5 de febrero Luis Calvo ordenó precintar la actividad para garantizar que se parasen esas obras de ampliación de la depuradora.

La Fiscalía pide 3 años y 9 meses de prisión por el delito de falsedad en documento oficial, en los que además queda inhabilitado para empleo o cargo público, así como una multa de 12 meses a razón de 15 euros al día. En cuanto al delito de prevaricación, solicita 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público y para presentarse como candidato en elecciones.