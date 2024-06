Rodeiro de Tapas reivindica ás labregas

Os concelleiros Alberte Lamazares e Xulia Dacal presentaron o cartel do Rodeiro de Tapas 2024, editado polo propio Concello cunha figura en arume do artista local Pablo Vence. Mostra unha muller cunha bandexa de bebidas e tapas co mandil típico galego e transportando na súa cabeza a identidade das mulleres labregas do municipo, representada na roda do carro.

O goberno de coalición “tiña claro que debía contar co bo facer do artista local e así colaborar na difusión do seu traballo”, apunta Lamazares. Engade que “plasmou á perfección” o que querían transmitir.

Rodeiro de Tapas distribuirase este ano en dúas épocas. Na primeira, do 28 ao 30 de xuño, a hostalaría ten liberdade total para elaborar a súa proposta. Na edición de outono deberá empregar produtos relacionados co monte, como cogumelos, mel, castañas ou animais de caza.