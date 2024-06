Las guardias judiciales para las víctimas de violencia de género, sin turno de oficio

La mayoría de los abogados del Partido Judicial de Lalín inscritos de forma voluntaria para dar cobertura al servicio de guardias de atención a víctimas de violencia de género han causado baja masiva en el día de ayer. El colectivo busca “dar un paso más en el endurecimiento de las medidas” adoptadas en la huelga general de abogados y procuradores iniciada en noviembre de 2023, a fin de que de Xunta y Ministerio, junto con la abogacía y procuraduría institucional, si sienten a negociar para alcanzar un acuerdo que ponga fin y dé solución a los problemas que viene sufriendo el colectivo desde hace más de 7 meses.

Indican que una medida idéntica fue tomada por los compañeros de Cangas o que en varios de los Partidos Judiciales gallegos son ya numerosos los letrados que han procedido a darse de baja en las distintas listas del Turno de Oficio en las últimas semanas, siguiendo lo acontecido en Lalín y A Estrada que fueron pioneros en tramitar unánimemente la baja en las listas de asistencias a detenidos e investigado e pasado 8 de marzo de 2024. Añaden a Corcubión, Ourense y ahora Cangas hay que añadir que un ciento de compañeros de Ourense acaban de causar baja también en las listas del turno de penitenciaría general, algo que afecta además a las especialidades de menores, violencia de género y extranjería.

Ahora, estos letrados quedan a la espera de las decisiones que adopte el Colegio de Abogados de Pontevedra, respecto de la baja cursada en las listas de asistencia a víctimas de violencia de género, dado que para estar inscrito en este servicio de forma voluntaria es preceptiva tener al día una formación específica de cursos, requisito que cumple la mayoría de los colegiados de esta zona, viendo por tanto inviable que el colegio se vuelva a proceder a un alta obligatoria masiva de todos los profesionales con despacho abierto al público en este Partido Judicial.

El colectivo, además, está a la expensa de la decisión de adopte el mismo organismo colegial sobre las listas de asistencia a detenidos e investigados. Desde que se cursó la baja, el pasado 8 de marzo, procedió a acordar el alta obligatoria de todos los colegiados con despacho en el Partido Judicial para el segundo trimestre del año. Desconoce si prorrogará la medida para el siguiente trimestre o no, con el consiguiente perjuicio para los profesionales en la conciliación y con niños que están a punto de coger vacaciones. No saben, a estas alturas, si tendrán que hacer guardias o no.