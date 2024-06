Te cambio la consola por el rastrillo

La mejor lección se predica con el ejemplo y en eso al soutelano Sergio Posa nadie le gana. Sea a la administración local o a sus propios hijos, este vecino del casco urbano de Soutelo Montes quiso mostrarles a través de sus propias acciones que cambiar las cosas está en nuestras manos. En este sentido, puede decirse que consiguió matar tres pájaros de un tiro, al limpiar el entorno de su casa mientras que educaba a sus hijos en el civismo y lanzaba una crítica al gobierno local sobre el “estado de dejadez” del viario público en la localidad en la que reside.

“Mi idea era, sobre todo, demostrarles a mis chicos que no se puede esperar a que los demás hagan las cosas y que los cambios podemos hacerlos nosotros mismo, incluso si no es nuestra responsabilidad realizarlos” señala el soutelano, que pasó la tarde del lunes limpiando de maleza en el entorno de su casa junto a los dos mayores de sus cuatro hijos, de ocho y once años de edad.

Posa limpiando la maleza del entorno de su casa. / Cedida

La idea surgió mientras acondicionaban su propio jardín: “Vi que la acera de fuera estaba llena de hierbas y musgo, así que les dije que cogiesen las herramientas y nos pusimos manos a la obra”. “Al principio trabajamos en nuestro lado de la calle, pero después vimos que la acera de enfrente estaba todavía peor y no dudamos en extender a esa zona nuestras labores”, bromea el padre de familia.

En edades como las de los hijos de Sergio Posa es difícil que exista una conciencia cívica interiorizada y generalmente se prefieren las maquinitas, las pantallas o otra clase de pasatiempos antes que limpiar las calles de la villa. Sin embargo, estos jóvenes soutelanos ayudaron de buena gana a su padre: “No solo no tuvieron problema en unirse a mí, sino que fueron ellos los que quisieron sacar las fotos para que se viese el estado en el que se encontraba todo”.

Al final del día, como era de esperar, el cansancio físico hizo mella, pero estos pequeños también pudieron saborear las mieles de la satisfacción que produce un trabajo bien hecho y desinteresado. “Siempre he intentado que valoren y cuiden el lugar en el que viven, que aporten su grano de arena para mejorar las cosas, pero también me alegra ver que tienen el sentido crítico de reconocer cuando algo está mal, descuidado, como las calles de nuestro pueblo” comparte Sergio Posa.

Pese a haber formado parte de las listas del Partido Popular de Forcarei en los anteriores comicios, Posa sostiene que su intención con estas iniciativas no es “hacer politiqueo”, sino levantar concienciación respecto al estado en el que se encuentra Soutelo de Montes y el resto del concello: “Es sentido común, si ves algo mal lo arreglas, si alguien necesita ayuda, le echas una mano, lo que no se puede hacer es ignorar los problemas como se lleva años haciendo aquí”. “Los primeros que quiero que tomen ejemplo son mis hijos, pero ojalá las personas a las que les compete encargarse de esto también lo hiciesen”.

