Banda sonora para la Rapa das Bestas

La Asociación Rapa das Bestas dio a conocer la que será la banda sonora en Sabucedo durante los días 5, 6, 7 y 8 de julio, para los que se programa una nueva edición de esta ancestral Fiesta de Interés Turístico Internacional. Desde hace años el apartado musical de la Rapa se cuida con especial mimo, tratando de apostar por música con raíces gallegas. Uno de los momentos más esperados de esta vertiente de la concurrida celebración será el Festival RapaSons, programado para la noche del viernes 5 de julio.

El programa –de nuevo con cartel diseñado por Rosa de Cabanas– ya circula a través de las redes sociales. El primer día de fiesta en Sabucedo –al margen de la Gala na Honra dos Aloitadores, programada para la noche del jueves 4– contará con pasacalles a cargo de A Tralha da Terra de Montes, cuya música comenzará a escucharse desde las 20.00 horas. El RapaSons arrancará en el curro del Campo do Medio a las 22.30. Reunirá en esta edición a Roi Casal, O Sonoro Maxín, A Quinkillada y Adri Cumbia (Dj)

El sábado 6, la música continuará dejándose escuchar por toda la parroquia. Desde las 15.00 horas sonará Alvariza y, ya a las 16.30, tomará el relevo Comando Curuxás. Como es habitual, será la agrupación estradense de música tradicional Tequexetéldere la que llegue al curro a las 18.30 horas para ambientar el primer encuentro del año entre hombre y caballo. Antes de retomar fuerzas tras este primer espectáculo a la hora de la cena, Mekanika Rolling Band despedirá la tarde en Sabucedo (21.00 horas). La noche traerá más música, en esta ocasión con la verbena que, en la Carballeira do Campo do Medio, ofrecerán desde las 23.00 horas las orquestas Miramar y América S.L.

El domingo 7 de julio la fiesta continúa. Y la música, también. A las 11.30 horas sonará en el segundo curro del año Proxecto Valladares. Desde las 14.00, cuando aloitadores y bestas se retiren a descansar, Festicultores Troupe se encargarán de que la fiesta no decaiga.

Ya por la tarde, otro momento destacado de la programación musical de la Rapa das Bestas, un nuevo festival en el Palco da Fonte. Será desde las 16.00 horas y correrá a cargo de Pandereteiras do Val de Quireza, Peter Punk (a las 17.30) y Lidia India (18.30). Ya desde las 23.00, nueva verbena en el Campo do Medio, esta vez con New York y Los Coleguitas.

Además, en los tres curros de la temporada y durante todo el fin de semana, se escuchará en Sabucedo la música de Airiños de Caldelas, un grupo habitual de la Rapa.

Cabe recordar que Rapa das Bestas puso el pasado sábado a la venta las entradas para los tres curros de este 2024, que se venderán de manera exclusiva a través de internet, sin posibilidad de adquirir accesos en taquilla.