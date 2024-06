El San Xoán del Areal se queda a salvo

La noche del 23 al 24 de junio se celebra el solsticio de verano con la tradicional fiesta de San Xoán, que en A Estrada cuenta con numerosos adeptos. Son muchas las opciones para celebrarlo, desde reuniones privadas, a actividades organizadas por vecindarios enteros, sectores como la hostelería o el propio Concello. Sin embargo, una de las citas más concurridas y populares es la organizada por los vecinos de Berres en el área recreativa del Areal.

Este año, tras conocerse la polémica por una posible tala de acacias falsas en el enclave fluvial, tanto la organización como los fieles a esta celebración temían que no pudiese realizarse, aunque recientemente el portavoz de la comitiva al frente, Manuel Gañete, confirmó que sí podrá llevarse a cabo con normalidad.

De hecho, el cartel ya empieza a coger forma, con actuaciones musicales cerradas, así como el tradicional ritual de encendido de la “cacharela” de San Xoán que cada año supone un espectáculo para quienes lo observan.

En concreto, Gañete ha desvelado que en esta edición se contará con la participación de tres grupos, de estilos totalmente diferentes. Así, comenzará Latexo con una batukada y seguirán Rebeldía, de estilo Bng Band, y el dúo Zeltia Irevire.

En torno a la medianoche saldrán los sacerdotes de la ancestral ceremonia de encendido de la hoguera de San Xoán, que cada año varía de estilo. En la pasada edición la temática era el cabaret y en esta ocasión se presenta como un secreto, aunque lo que es seguro es que una vez más, no contará con el desplazamiento de la antorcha en barca desde el otro lado del río Ulla, ya que este es un paso que desde que se suprimió en 2023 no volverá a retomarse. El motivo es, según explica Gañete, que tras cambiar el emplazamiento de la fiesta es imposible mantener esta costumbre.

En otro orden, si algo no puede faltar en esta noche mágica es la comida, por lo que habrá servicio de pulpeiro, sardinas y churrasco para los que deseen disfrutar de una cena en un entorno natural cargado de misticismo.

El Concello no planea actos para la villa este año

Generalmente, en la villa también se suelen organizar actividades para la noche del 23 de junio desde el Concello, que se enmarcan dentro de las fiestas patronales del San Paio. No obstante, este año la organización de los festejos recae en manos de la comisión de fiestas, que no incluye la fecha en su programa. Pero tampoco la administración local contempla planear nada para celebrar el solsticio de verano, según confirma el concejal de Festejos, Óscar Durán. “Desde el Concello no hay nada planeado ni previsiones de que se vaya a hacer, este año la fecha cuadra muy mal”, comparte el edil, en alusión al hecho de que el 23 de junio cae en domingo, sin ser festivo el lunes, por lo que se espera poco ambiente en el pueblo.