Asedio ao Castelo

A toponimia non dá puntada sen fío. Os nomes elixidos para denominar un lugar teñen a súa razón de ser, aínda que non sempre sexa nin evidente nin coñecida. Abofé que é o que acontece co Castelo, que bautiza a unha zona de monte de Sabucedo na que se teñen atopado mámoas e petróglifos. Sería cuestión de ir tirando do fío para saber a que obedece o topónimo. En todo caso, a súa historia está estreitamente vencellada á da Rapa das Bestas xa que é neste entorno natural onde, dende hai moitos anos, os cabalos de Sabucedo agardan para ofrecer resposta cando é a tradición a que chama. Levan cinco séculos acudindo á cita e é aquí onde teñen parada e fonda antes dos tres curros do ano. Ten peche, que non muralla; non ten atalaia, pero si quen vixíe. De feito, hai xa semanas que saltaron todas as alarmas. O Castelo está a seren asediado.

Refuxio para os animais no peche do Castelo. / Cedido

O “inimigo” vén por terra, pero devece polo aire. O seu interese está no que se di pai de tódalas bestas de San Lourenzo, alcumadas Fillas do Vento. O macroparque eólico de Xubrintas contempla catro aeroxeradores no peche do Castelo, un espazo clave para a Rapa das Bestas, non só durante os días da festa senón ao longo de todo o ano. O recinto condensa unhas 100 hectáreas de terreo, conformadas por veigas das que veciños de Sabucedo cederon o uso para facilitar o coidado da cabana do Santo.

Co paso do tempo, e con fondos da Asociación Rapa das Bestas, o perímetro pechouse. Hai tres anos, a Xunta cedeu un galpón, que serve aos animais para acubillarse e protexerse da dureza da invernía. O tesouro do seu propio Castelo é a herba acumulada, o alimento que atopan cando os folgos xa non conseguen seguir o paso dese espírito salvaxe que –por nacemento, forma de vida e férreo desexo do home– levan por dentro e amosan por fóra.

Integrantes de Rapa das Bestas, traballando no recinto. / Cedida

Neste peche hai tamén unha manga, que facilita traballos veterinarios como os de desparasitar os animais, ademais doutros elementos para asegurar o benestar das bestas cando teñen que permanecer no cercado durante meses. É o caso dos cabalos que se retiran de fincas particulares ou que baixan ás estradas. Rapa das Bestas recólleas e alóxaas no Castelo para darlle o alimento que seguramente andaban buscando, tratando que esta estadía sexa útil para que esquezan o camiño que nunca deberon emprender e non volvan a invadir a propiedade allea.

Outro dato de interese é que O Castelo foi recoñecido oficialmente pola Xunta de Galicia como Centro de Acollida de Equinos, procedentes non só dos montes que circundan Sabucedo, senón de moitos outros puntos da comunidade. Tragsa encárgase de conducilos ata este punto para que pasen, polo menos, dous anos neste peche antes de recuperar a liberdade no monte.

“Para nós é a área principal de traballo; unha parte esencial”, di o presidente de Rapa das Bestas, Paulo Monteagudo. Lembra que é ao Castelo onde se levan os animais reunidos no Peón o venres da “Baixa” e tamén dende onde parten cara os montes que habitan despois da “Solta”. O Castelo é o pano de fondo dunhas das fotos máis buscadas da Rapa das Bestas nos últimos anos, aproveitando que cada vez é máis xente a que gusta de acompañar aos aloitadores a baixar as bestas ata a aldea antes de que dea comezo o primeiro baile no Curro do Campo do Medio. “É un lugar importantísimo para nós e para a celebración da Rapa”, engade Vicente Monteagudo.

Xuntando herba para os animais. / Cedida

“A empresa non vai querer iso pechado”, vaticina o presidente de Rapa das Bestas, en alusión á promotora do parque eólico Xubrintas e respecto ao Castelo. Sinala que é unha zona na que irían 4 dos 15 aeroxeradores do proxecto, que parecen dispostos a ir marcando até case a estrada de Quireza os puntos polos que van baixando os cabalos nos días de Rapa. “A nós os pasos canadienses non nos serven de nada, porque os saltan e os atravesan”, explica, querendo facer fincapé na necesidade de que toda esta zona de traballo vital para os de Sabucedo estea pechada. A presenza dos veciños neste recinto non é, nin moito menos, puntual. “Tódalas semanas se vai alí. Hai xente que lle vai dar de comer aos cabalos que están no peche. De feito, no inverno sempre hai metidas entre 40 e 60 bestas”, sinala.

O Castelo domina dende o alto, pero está preto. Hai menos dun quilómetro entre os seus dominios e a aldea máis internacional do Concello da Estrada, esa á que cada primeira fin de semana de xullo peregrinan xentes chegadas de múltiples recunchos do mundo para testemuñar como se perpetúa unha tradición que está por riba de calquera interese que non sexa o de preservar para as futuras xeracións ese sentimento de identidade e de arraigo, que comparten aqueles que levan a Rapa no seu código xenético e que perciben os que chegan a entendela como o gran tesouro inmaterial que é –dos que teñen máis valor– e que coinciden en que precisa ser protexido.

Dende as atalaias de Sabucedo a alarma advirte que, se este eólico sae adiante, os muíños que rabuñarán o ceo no alto do Castelo estarán sobre as cabezas dos veciños, a menos de 1.000 metros das vivendas. Preocupa tamén a “aberración” paisaxística, que se entende incompatible coas iniciativas turísticas da zona.

Marcha reivindicativa o sábado

Este sábado, 8 de xuño, Rapa das Bestas, Asociación de Veciños de Sabucedo, Alarma na Terra de Montes, Colectivo do Vento e O Eido do Cervo convocan unha marcha reivindicativa –con saída ás 09.30 do Teleclube– na que os participantes subirán ao Peón, coma nos días da Rapa. Alí construirán, aínda que sexa a xeito simbólico, a súa torre de alarma para lanzar ao ar o aviso deste asedio ao Castelo.