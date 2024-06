O campo da lembranza

É unha homenaxe sinxela, pero tan sólida como a pedra. Dende o ano 2016, un prado cerdedense, situado no lugar das Raposeiras, en Meilide, amplía cada ano a memoria histórica e colectiva, da man da tropa do Capitán Gosende, que non está disposta a permitir que se esquezan os nomes de asasinados, detidos ou represiados por defender as súas crenzas e os valores democráticos. No mediodía de onte, un cento de persoas regresaron ao Campo das Laudas para colocar na súa terra unha nova lembranza. Desta volta foi a lauda número 12, dedicada ao músico de Cerdedo Manuel García Beiro e ao mestre de Limeres Manuel Sueiro Iglesias.

Descuberta da nova lauda, a número 12. / Ana Cela

Cada vez que una nova lauda rescata un nombre e un rostro do esquecemento, Capitán Gosende deposita a súa confianza no escultor Marcos Escudero para que sexa el que elabore o monólito da lembranza. Na nova lauda desta campo un pentagrama e un libro axudan a ampliar o recordo de García Beiro e Sueiro Iglesias.

Manuel García Beiro naceu en Cerdedo o 12 de novembro de 1900. Como alumno avantaxado do director de banda Constantino Paz, especializouse no tanxer do requinto e do bombardino. Amais de músico dotado para o canto, exerceu en Cerdedo de alfaiate e rexentou o establecemento “Café-Bar”. Cando Constantino Paz colgou a batuta (1922), García Beiro tomou o relevo, póndose á fronte da agrupación bandística por aclamación dos seus compoñentes. Manuel Sueiro Iglesias naceu na aldea de Limeres no ano 1890. Demostrou a súa valía tanto no eido profesional coma no sindical. Formaba parte desa xeración intelectual que formulaba unha nova concepción da ética e da moral. Fronte ao autoritarismo, o medo e o servilismo presentaban unha nova concepción da autoridade, do respecto e das relacións interpersoais, baseada na confianza na persoa, especialmente nas novas xeracións.